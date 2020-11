Lady Gaga ¿dejó en “Visto” a Bad Bunny?, lo ignoró para salir en Chromatica

No importa que los cantantes ya sean muy exitosos a nivel mundial, siempre tendrán ídolos a los que admiran fielmente, y en el caso de Bad Bunny, su mayor admiración es hacia la actriz de “Star is born”, con quien sueña colaborar algún día.

Según el medio “Musical Mundial” el famoso tuvo una entrevista con Mega FM en donde dijo que la cantante ignoró sus vocales para el álbum Chromatica, y él muy ilusionado, pensó que sería parte de este álbum.

Sin embargo, el famoso reveló que sus manager lo desilusionaron al decirle que estaba “pend*jo” por pensar que alguien como Gaga podría considerarlo para su álbum, pues los vocales ni siquiera fueron enviados, ya que la intérprete de “Stupid Love” nunca contestó.

“Le pregunté a mi mánager si él había enviado mis vocales para darme una sorpresa pero lamentablemente me dijo que no, que ella no respondió, hasta a mi me cogieron de pendej*”

Bad Bunny no pierde la fé

El cantante sabe que llegar a hacer una colaboración con Lady Gaga puede sonar como un sueño inalcanzable, pero él está seguro de que algún día lo logrará, pues es una de sus metas profesionales.

“No le haré presión a eso, si se va dar que se dé, pero mi sueño es colaborar con ella”.

Sin embargo, quienes no piensan igual que él son los fans de Gaga, quienes opinan que El Conejo Malo no está a la altura de esta famosa, e incluso aseguran que la ganadora del Oscar ha rechazado hasta a Cher, además consideran que sus estilos musicales no son para nada similares.

Lo importante es que nuestro querido Bad Bunny no pierde la fe, y quizá en un futuro lo veamos cumplir este sueño, pues ha demostrado ser muy fan de la cantante, tan es así que lo vimos portar una camiseta de Chromatica cuando acudió a las urnas el pasado fin de semana, tal y como te informamos en La Verdad Noticias.

Bad Bunny usando una playera de Chromatica el día de hoy mientras votaba en Puerto Rico. Publicado por Armando Lara en Martes, 3 de noviembre de 2020

