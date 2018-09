Lady Gaga confesó que hizo "trampa" para llegar a la fama

Stefani Joanne Angelina Germanotta o mejor conocida como Lady Gaga es una de las mas reconocidas, exitosas y polémicas interpretes de la música pop, pero esto no siempre fue así. Al igual que muchos otras estrellas, Lady Gaga se vio en la necesidad de ingeniárselas para poder sobresalir en el mundo del espectáculo.

Afortunadamente gracias a esas pequeñas travesuras hoy sus seguidores y fans pueden disfrutar de sus temas musicales.

La famosa cantante Lady Gaga, ha confesado que para poder ocupara el sitio que actualmente ostenta, tuvo que recurrir a ciertas trampas o mentirillas, pues como deberás imaginar, el camino de ascenso hacia el éxito es algo complicado y la icónica estrella del pop Lady Gaga, lo sabe.

"Con 19 años o así solía llamar por teléfono y decía: 'Hola, soy el mánager de Lady Gaga, está muy de moda ahora mismo y tiene mucho potencial. Me gustaría reservar la actuación de las diez si es posible'. Fingía que era mi propio agente para tratar de asegurarme los mejores números de la noche", reveló la intérprete quien no se apenó de imitar el particular acento inglés que solía poner para dar credibilidad a su 'personaje'.