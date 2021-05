La cantante Lady Gaga dio a conocer en sus redes sociales que por motivo del décimo aniversario del estreno de su disco ‘Born This Way’ lanzará este próximo 18 de julio una reedición especial que lleva por título ‘Born This Way Reimagined: The Tenth Anniversary’.

De acuerdo a la información revelada por la cantante, misma que La Verdad Noticias trae para ti, esta reedición de su segundo álbum de estudio incluirá las 14 canciones originales, de las cuales se han escogido seis para que artistas pertenecientes a la comunidad LGBT+ los reinterpreten a su manera, impregnándole su sello personal.

'Born This Way Reimagined: The Tenth Anniversary' tendrá nuevas versiones, las cuales buscan representar y defender a la comunidad LGBTQIA+.

Tras la noticia, los “littlemonsters”, nombre con el que se le conoce a los fans de la intérprete de ‘Poker Face’, no dudaron en contener su emoción y a través de las redes sociales dieron a conocer el fuerte impacto que ‘Born This Way’ tuvo en sus vidas.

Judas, el primer vistazo de 'Born This Way Reimagined: The Tenth Anniversary'

El primer tema inédito de ‘Born This Way Reimagined: The Tenth Anniversary’ ha sido publicado en las plataformas digitales y corresponde a ‘Judas’. La nueva versión es interpretada por la rapera Big Freedia, quien es conocido por ser un gran activista de la comunidad LGBT+ en Estados Unidos.

Al respecto de su participación, Big Freedia señaló en Instagram que estaba feliz de formar parte de la celebración del décimo aniversario de 'Born This Way': “Muy emocionado de ser parte de la celebración del aniversario de este álbum icónico. Gracias @ladygaga".

¿Cuál es el mensaje de Lady Gaga en Born This Way?

'Born This Way' se ha convertido en uno de los álbumes más representativos de la cantante.

Este disco de Lady Gaga, el cual fusiona los ritmos dance, pop, rock y metal, contiene letras muy claras y explícitas contra la homofobia y el racismo. Asimismo, tiene fuertes nexos con el feminismo y de acuerdo a sus fans, este trabajo musical los ayudó a aceptar su lugar dentro de la comunidad LGBT+, siendo este su mensaje más importante.

‘Born This Way’ se estrenó el 23 de mayo del 2011 bajo el sello discográfico de Interscope Records. El álbum contó con cinco sencillos oficiales y uno promocional: ‘Born This Way’, ‘Judas’, ‘The Edge of Glory’, ‘You & I’, ‘Marry The Night’ y ‘Hair’. Además de conquistar las listas de popularidad, esta producción obtuvo dos nominaciones en los Premios Grammy.

¿Te gustó la nueva versión de 'Judas' a cargo de Big Freedia? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales