Lady Gaga califica al presidente Trump de 'tonto' y 'racista'

Lady Gaga el sábado por la noche publicó en Instagram y calificó al al presidente Trump como "tonto" y "racista" y dice que está "indignada" por la muerte de George Floyd

"Hace mucho tiempo que sabemos que el presidente Trump ha fallado. Ocupa el cargo más poderoso del mundo, pero no ofrece nada más que ignorancia y prejuicio mientras se siguen tomando vidas negras '', escribió la estrella del pop de 34 años.

“Trump está alimentando un sistema que ya está arraigado en el racismo y la actividad racista, y todos podemos ver lo que está sucediendo. Es tiempo de cambiar.”

Gaga comenzó su larga declaración en Instagram al señalar que tenía "muchas cosas para quedarse" sobre la tragedia de George Floyd, pero que no quería "incitar más enojo".

"Lo primero que quiero decir es que tengo miedo de decir algo que incite más enojo, aunque esa es precisamente la emoción que está justificada". No deseo contribuir a una mayor violencia, deseo contribuir a una solución".

Afirmó que estaba tan "indignada por la muerte de George Floyd como [lo había estado] por la muerte de exponencial de todas las vidas negras durante cientos de años que han sido de nosotros en este país como resultado del racismo sistémico y los sistemas corruptos que lo respaldan.

No hemos hecho lo suficiente para luchar contra el racismo

"Las voces de la comunidad negra han sido silenciadas durante demasiado tiempo y ese silencio ha resultado mortal una y otra vez. Y no importa lo que hagan para protestar, los líderes que están destinados a protegerlos aún no se compadecen de ellos '', escribió el cantante de Born This Way.

Ella afirmó que "la gente común en Estados Unidos es racista, es un hecho", antes de enfatizar que "en este momento es un momento crítico para que la comunidad negra sea apoyada por todas las demás comunidades".

Gaga cree que si las comunidades pueden unirse, entonces "podemos detener algo que es intrínsecamente incorrecto por la gracia de Dios o cualquier creador en el que creas o no".

"Instó a las personas a que se hablen suavemente, hablen con pasión, inspiración e impresionen la importancia de este problema hasta que los sistemas que nos mantienen enfermos mueran, en lugar de las personas que amamos. DEBEMOS mostrar nuestro amor por la comunidad negra".

Estoy enojada y usaré las palabras que pueda encontrar para tratar de comunicar lo que necesita cambiar

Gaga reconoció su privilegio personal y prometió continuar "mostrando su amor a la comunidad negra".

Como una mujer blanca y privilegiada, juro defender eso. Como comunidad privilegiada, no hemos hecho lo suficiente para luchar contra el racismo y defender a las personas que están siendo asesinadas por él '', escribió.

"Esto no es justicia. Esta es una tragedia épica que define el país y lo ha sido durante mucho tiempo. Estoy triste. Estoy enojada. Y usaré las palabras que pueda encontrar para tratar de comunicar lo que necesita cambiar de la manera más efectiva y no violenta posible para mí '', concluyó el artista ganador del Premio Grammy.

En el título de su publicación, Gaga escribió "Gracias" y enfatizó "que #BlackLivesMatter Today. Ayer. Mañana. SIEMPRE."

A principios de esta semana, Floyd, un hombre afroamericano desarmado, experimentó una muerte horrible a manos de la policía en Minneapolis, Minnesota.

En el horrible video de la muerte de Floyd, se lo ve diciendo que no puede respirar cuando el oficial Derek Chauvin se arrodilló sobre su cuello.

Finalmente se quedó callado y flácido, y luego fue declarado muerto

Las protestas aumentaron después de que las autoridades federales dijeron el jueves que estaban haciendo del caso una prioridad máxima pero no anunciaron arrestos en ese momento.

El policía de Minneapolis acusado de matar a Floyd, Chauvin, fue arrestado el viernes y acusado de asesinato en tercer grado, dijeron las autoridades.

La muerte de Floyd, de 46 años, ha provocado días de manifestaciones a veces violentas en Minneapolis y otras ciudades de EE. UU. Por la brutalidad policial contra los afroamericanos.