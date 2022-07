Lady Gaga arranca su 'Chromatica Ball Tour' tras superar enfermedad

Inicia el 'Chromatica Ball Tour'

Lady Gaga finalmente regresó a los escenarios y presentó la primera fecha de su 'Chromatica Ball Tour', una poderosa gira que pretende escribirse en los libros de historia.

Tras meses de cansancio y de posponer la gira por una enfermedad y debido al avance del Covid-19, la icónica cantante sorprendió a sus seguidores.

Pese a excluir a México de la gira de conciertos, los fanáticos estuvieron muy al pendiente del arranque de la gira y con anhelos de que Gaga pueda incluir una fecha.

Gaga agradeció al público a través de sus redes sociales y se dijo emocionada por iniciar con el 'Chromatica Ball Tour', esto luego de atravesar por una enfermedad bastante dolorosa.

"Les quiero dar las gracias por permanecer a mi lado y quererme durante las diferentes etapas de mi carrera artística. Me siento más a gusto que nunca y hacía años que no me encontraba tan libre de dolores", anunció con visible entusiasmo a través de un video para sus seguidores.

Entre los temas que Gaga interpreta en esta gira se puede dividir en cinco actos, de los cuales arranca con Bad Romance, uno de los más importantes en su carrera.

Para el acto 2 (Chromatica 1): Alice, replay y Monster.

Para el acto 3 (Chromatica 2): 911, Sour Candy, Telephone, Love Game.

Para el acto 4 (Chromatica 3): Babylon, bajó del escenario entre el público para llegar a otra plataforma y cantar Free Woman, Born This Way acústico.

Para el acto 5 sorprendió con Shallow, Always Remember Us This Way, The Edge Of Glory y descartó Alejandro para cambiarlo por Enigma.

Finalmente cerró la gran gala con Stupid Love, Rain On Me y Hold My Hand, además de resaltar sus siete cambios de vestuario.

¿Qué enfermedad tiene Lady Gaga?

La icónica estrella de la música pop reveló que tiene fibromialgia, una enfermedad que puede causar dolor y sensibilidad en todo el cuerpo.

En concreto Gaga habló sobre su convivencia con el dolor crónico en 2013, sin embargo nunca reveló las causas de su origen.

Una vez superada la enfermedad, Lady Gaga está dispuesta a romperse en el escenario y entregarse por completo a su público en el 'Chromatica Ball Tour', retomando su poder en la industria del entretetnimiento.

