Lady Gaga anuncia fecha y hora de estreno del cortometraje de "911"

Lady Gaga dio a conocer su nueva canción “911” durante su participación en los MTV Video Music Awards 2020, dentro de un popurrí de canciones de su último álbum “Chromatica”, y ahora anunció durante una entrevista que la canción tendrá un video completo.

A través de un tuit publicado este jueves, la cantante señaló que el video se estrenará mañana viernes 18 de septiembre a las 9:00 de la mañana de la hora del pacífico, y describió el audiovisual como un “cortometraje”.

Durante una entrevista para Billboard, Gaga habló acerca del significado de la canción, explicando que la letra se refiere a la etapa en la que recibió medicación antipsicótica (“Turnin ‘up emocional faders”) y su salud mental.

“Solía despertarme todos los días y recordar que era Lady Gaga, y luego me deprimía”, agrega, hablando sobre su salud mental en el período posterior a su gira para el álbum Joanne de 2016.

Lady Gaga habla sobre el significado de "911"

La intérprete de “Rain On Me” dijo que mientras estuvo ocupada trabajando en las grabaciones posteriores a Chromatica, aún no ha comenzado a hacer planes para el Chromatica Bal, la gira por varios estadios anunciada a principios de este año que se ha retrasado debido a la pandemia de coronavirus.

"Voy a aprender mucho desde ahora hasta el día en que alguien me diga que puedes socializar de manera efectiva en un estadio", explica. "Cuando llegue ese día, voy a crear un programa hecho a medida con amabilidad".

La cantante brilló en los VMA 2020 con 5 premios entre las 9 categorías a las que estaba nominada

“Ya he pasado lo suficiente como para decirte que, aunque no podemos subir al escenario ahora, sé que lo haremos. Es doloroso, duro y aterrador, pero prometo que no estaremos a dos metros de distancia para siempre ", agregó.

Tras ser presentado en las radios americanas como un nuevo éxito de Lady Gaga, era un secreto a voces que “911” sería el tercer single de Chromatica, siendo una de las más destacadas del álbum con un sonido funk y techno.