Lady Gaga anuncia entre lágrimas la cancelación de su concierto en Miami

No cabe duda que una de las artistas más completas de los últimos tiempos es Lady Gaga, pues su incursión en el mundo del espectáculo ha sido tan espectacular que la han hecho merecedora de un Oscar por su participación en A Star is Born.

Es por ello que se ha convertido en una de las superestrellas a la que todos quieren ver en vivo y disfrutar de su gran talento, sin embargo no siempre puede ser así.

Y es que aunque Lady Gaga ha demostrado ser muy profesional y seguir cantando aunque la golpeen con un peluche del Dr. Simi, información que trajimos para ti en La Verdad Noticias, por lo que ahora un imprevisto la ha puesto a ofrecer disculpas a sus más leales fans.

Lady Gaga ofrece una disculpa a fans de Miami

La cantante ha publicado un video llorando luego de verse obligada a cancelar el último concierto de la gira Chromatica que estaba previsto para ser realizado en Miami.

La razón que dio la famosa tiene que ver con los fuertes rayos que comenzaron a caer en esa ciudad tras una tormenta eléctrica.

Debido a esta situación, y por seguirdad de los fanáticos, de su equipo y de la de Gaga propia, la cantante informó a los 50 mil asistentes al mismo que debía terminar el show y dejarlo a la mitad porque no le permitían continuar.

Tras el episodio y visiblemente afectada por no terminar su presentación la estrella corrió a sus redes sociales donde ofreció una disculpa por la suspensión del show.

“Realmente tratamos de terminar el espectáculo esta noche en Miami, pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó directamente al suelo muy cerca de nosotros”, contó mientras lloraba.

El emotivo clip que compartió la intértrepe de Love Game afirmó que a pesar de que siempre ha tratado de ser muy profesional, no puede arriesgar la integridad de los asistentes o de su staff, pues no sabe cómo reaccionaría si le sucediera algo a cualquier miembro de su equipo o del público.

El concierto tuvo lugar en el Hard Rock Stadium, el lugar que acoge a los Delfínes de Miami, un lugar que sólo tiene techo parcial.

Tras compartir el video Gaga optó por subir otra publicación donde escribió un mensaje donde reiteró sus disculpas por no terminar su presentación.

¿Cuánto dinero tiene Lady Gaga?

La fortuna de la cantante asciende a unos 300 millones de dólares

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worht, web dedicada a contabilizar las propiedades y valores de los artistas, la cantante Lady Gaga tendría una fortuna totala de 300 millones de dólares.

Hasta la fecha Lady Gaga ha logrado vender más de 28 millones de álbumens y más de 180 millones de sencillos entre los que se encuentran Born This Way, Poker Face o Just Dance.

Su carrera se posicionó cuando abandonó la música pop para explorar otros géneros como el Jazz, el folk o con tributos a grandes artistas como Elthon John o david Bowie.

