Lady Gaga anuncia el evento de streaming 'Love for Sale'

Lady Gaga anunció los detalles de un próximo concierto de transmisión en vivo global el lunes (20 de septiembre) que está programado para el 30 de septiembre para promocionar su próximo álbum de duetos de Tony Bennett , Love for Sale .

El espectáculo único se transmitirá en vivo, pero Little Monsters también podrá asistir a una serie de fan zone especiales en 21 ciudades diferentes en el Reino Unido, EE. UU., Francia, Praga y Barcelona, entre otros.

El evento se llevará a cabo en línea aquí , así como en las zonas de fanáticos de Westfield Century City en Los Ángeles y Westfield Garden State Plaza en Nueva Jersey. Por cierto, Lady Gaga le quitó Lady el récord a Dua Lipa en Spotify con 'Dawn of Chromatica'.

Detalles del concierto de Lady Gaga

Según un comunicado que anuncia los espectáculos, las zonas de fans "recibirán a los fans en un teatro de jazz emergente íntimo inspirado en el nuevo álbum, Love for Sale".

Los fanáticos que asistan en persona también obtendrán acceso a una "experiencia exclusiva que incluye visualización premium de la actuación de Lady Gaga, comida, bebidas y productos de edición limitada, todo sin cargo".

La inscripción para los espectáculos de la zona de fans es gratuita y está disponible ahora; los fanáticos deben registrarse para asistir en línea o en persona y seguir las reglas y pautas locales de COVID-19. El concierto apoyará a la fundación sin fines de lucro Born This Way de Gaga y a la organización de educación artística de Bennett, Exploring the Arts.

Las fechas de los conciertos

Lady Gaga y Tony Bennet preparan sus conciertos

Gaga y Tony Bennett lanzaron recientemente la canción principal escrita por Cole Porter de su segundo álbum de estándares de jazz, que saldrá el 1 de octubre en Columbia Records / Interscope, junto con el video oficial . Bennett, de 95 años, realizó sus últimos shows en vivo en agosto con Gaga durante una residencia de dos noches en el Radio City Music Hall de Nueva York. Love for Sale es la continuación de Cheek to Cheek , que alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 tras su lanzamiento en 2014.

Echa un vistazo a la lista de los Westfield Centers que albergan zonas de fans en vivo a continuación:

Westfield London, Londres

Westfield Stratford City, Londres

Westfield Century City, LA

Westfield Garden State Plaza, Nueva Jersey

Westfield Les 4 Temps, París

Westfield Forum des Halles, París

Westfield Velizy2, Vélizy-Villacoublay

Westfield Rosny 2, Rosny-sous-Bois

Westfield Parly 2, Le Chesnay-Rocquencourt

Westfield Euralille, Lille

Westfield Carré Sénart, Lieusaint

Westfield La Part Dieu, Lyon

Westfield Mall de Escandinavia, Solna

Westfield Arcadia, Varsovia

Westfield Chodov, Praga

Westfield Mall de los Países Bajos, Leidschendam

Westfield Centro, Oberhausen

Westfield Shopping City Sud, Vösendorf-Süd

Westfield Donau Zentrum, Viena

Westfield La Maquinista, Barcelona

Westfield Glories, Barcelona

¿Verás el concierto de Lady Gaga?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

