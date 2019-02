Mucho se ha especulado con respecto al intenso momento que vivieron estas dos estrellas, pues durante la presentación en la que compartieron el escenario, fue inevitable no darse cuenta de la enorme química que existe entre amabas celebridades. Sin embargo, ha sido la misma Lady Gaga quien a salido a esclarecer todo tipo de rumor.

Bradley y Gaga la pareja del momento

No obstante a las múltiples celebridades que han comentado y opinado respecto a este suceso, no fue, sino la opinión de Jennifer Esposito, ex esposa del actor, la que todo el mundo ansiaba conocer, pues aunque discreta y respetuosa, esta dejo entrever en las redes sociales más que una opinión, una sugerencia.

Te puede interesar: Natti Natasha muestra el trasero con ajustada tanga (FOTO)

Pues fue por medio de una de las publicaciones que hizo el comediante David Spade, que Esposito opto por ser una más de las participantes en el foro que el humorista abrió con una sarcástica pregunta.

"¿Hay alguna posibilidad de que esos dos no estén durmiendo juntos?".

La también actriz se limitó unicamente a contestar con un monosílabo que denostaba hilaridad, abriendo las puertas a una serie de especulaciones por parte de los usuarios.

"Ha", fue su limitada pero sugerente respuesta que desveló cierta ironía.

Ante el furor causado por tanta especulación, ha sido la intérprete la que ha decidió tomar las riendas de esta situación y a través de su cuenta personal de Instagram hizo un comentario que pone fin a las suposiciones.

"Nada podría ser más especial que compartir este momento en los Oscar con un verdadero amigo y genio artístico."

Bradley Cooper no se ha pronunciado al respecto, pero no obstante a lo que se diga y se haya visto, lo cierto es que el actor mantiene una estrecha y solida relación con la modelo Irina Shayk la cual también a demostrado una gran cercanía con Gaga.