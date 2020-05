Lady Gaga: ¡Paren todo! FILTRARON su nueva canción Free Woman

Lady Gaga ha estado sorprendiendo con los avances de su nuevo material musical que mucho va fascinando a sus fans, pero ahora ha sufrido de la filtración de una de sus más novedosas canciones de su nuevo álbum.

Resulta que la exitosa cantante Lady Gaga sufrió de nueva cuenta por la filtración de uno de sus nuevos temas titulado "Free Woman", el cual es la quinta canción del álbum "Chromatica", el sexto en su carrera y uno de los más esperados de este año.

No hace mucho Lady Gaga anunció que su sexto material discográfico llegará el próximo 29 de mayo, esto después de haber postergado la fecha anterior, pues no consideraba que este fuera un momento adecuado para estrenar música por la pandemia de coronavirus.

Detalles de "Free Woman de Lady Gaga

Los primeros detalles que se tienen del tema "Free Woman", fue gracias a que se volvió la tendencia número uno en Twitter, ya que todos han comenzado a hablar sobre el tema, el cual ha sido descrito como una bailable melodía que habla sobre el empoderamiento femenino, de acuerdo con sus Little Monsters, muy parecida a "Scheisse", tema de su álbum "Born This Way".

En cuanto a la filtración de la canción de Lady Gaga, la cantante no se ha pronunciado al respecto, ya que podría estar pasando por un mal momento, pues ha confesado anteriormente que las filtraciones le molestan y duelen mucho, debido a que el arte de cada artista debería ser respetado.

Por otro lado se comenta que el nombre de la canción no suena tan desconocido para sus seguidores y esto se debe a que, en las redes sociales, ya se había dicho que sería el tema promocionar que lanzaría la cantante inesperadamente para agradecer a todos aquellos que han esperado los días hasta la llegada de "Chromatica".

Cabe destacar que "Chromatica", el álbum, es uno de los discos más esperados de este año, pues la cantante regresará a su estilo puramente pop bailable, con profundas letras sobre su vida personal y con ritmos que fusionan el sonido actual con el de los años 80.