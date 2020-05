Lady Gaga, Madonna y Nicki Minaj: víctimas de hackers

Lady Gaga se ha visto envuelta en un grave problema, ya que en las últimas semanas, se habrían convertido en el objetivo directo de un grupo de hackers informáticos llamado REvil.

La cantante, es una de las muchas celebridades que fueron blanco directo para los trabajos ilegales de este tipo de grupos, que buscan sobretodo fotografías intimas y videos sexuales, para luego chantajear al artista con publicar dicho contenido.

En el caso de la intérprete de “Bad romance”, se cree que los hackers accedieron a los servidores virtuales de sus dispositivos móviles entre ellos su teléfono celular, donde se encontraron datos de carácter confidencial.

La protagonista de “A Star Is Born” pudiera estar bajo serias amenazas referente a hacer pública toda esta información a menos que les abone una elevada suma de dinero, cuyo monto es de 21 millones de dólares.

La revista Variety, informo que no solo la cantante ha sufrido todo tipo de amenzanas, si no que también en la lista de afectados se encuentran las famosas cantantes Madonna, Nicki Minaj y la red social Facebook, entre otras personalidades y entidades, las cuales se encuentran en procesos legales para arreglar la situación.

Un portal de noticias asegura, que el botín que usan para chantajear a Lady Gaga consta de números de teléfono, contratos, correspondencia privada, acuerdos de confidencialidad y fotografías relativas a su ámbito más íntimo.

Mientras que el botín de Madonna y Nicki Minaj podría incluir desde canciones no publicadas hasta papeles de propiedades privadas.

Un experto en ciberseguridad llamado Brett Callow, esplico que las cantantes no tienen muchas opciones contra estos ataques, ya que afirma que incluso si pagan, no tienen garantías para asegurar que esos datos no se entreguen a terceros, especialmente dado su alto valor en el mercado.