Lady Gaga LESIONÓ a Ariana Grande durante la grabación de “Rain On Me”/Foto: Insider

Lady Gaga le dio un significado completamente nuevo a la frase "patas arriba" cuando estaba trabajando en "Rain On Me" con Ariana Grande.

En una publicación de Instagram el jueves, la estrella del pop de 34 años compartió algunas imágenes detrás de escena de la colaboración y reveló que accidentalmente le rasgó el ojo a Grande mientras ensayaba la coreografía para el video musical del sencillo.

Ver esta publicación en Instagram �� Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 22 de May de 2020 a las 12:00 PDT

"Richard, la golpeé con mi uña por accidente, bailando", le dice Gaga a un amigo en el clip, señalando a Grande en el suelo.

Sin embargo, la cantante de "Thank U, Next" no parecía estar demasiado preocupada por su lesión. Al ver el rasguño de su teléfono, Grande dice: "Lady Gaga me rasgó el ojo. Es un honor. Espero que me deje cicatrices".

"Lo cual no voy a dejar que hagas, así que detente", bromea Gaga, antes de pedirle a un miembro de la tripulación que le lleve a Grande Neosporin.

Ariana demostró que es una gran fanática de Gaga al sentirse feliz por la lesión que le hizo la Mother Monster. Mientras que Gaga recordó en sus historias de Instagram que cuando alguien baila junto a ella debe tener precaución/Foto: Instagram

Cuando Grande continúa burlándose dulcemente de su colaborador sobre el rasguño, Gaga responde: "Tu me rasgaste el corazón".

Luego, las dos luchan en broma mientras Gaga intenta poner ungüento en la herida de Grande y le dice a la cantante: "¡Tienes un rasguño en la cara! ¡No puedes infectarte antes del video! ¡Por favor, déjame ponerle un poco de Neosporin!"

Grande no tuvo más que palabras amables para Gaga en los comentarios, escribiendo desde su cuenta de Instagram el jueves, "woooooow te quiero mucho".

El éxito de Rain On Me

"Rain On Me" debutó en el número uno en el Billboard Hot 100 cuando la canción fue lanzada en junio, convirtiéndose en la quinta y cuarta de Gaga en alcanzar la posición más alta de la lista.

El video musical del sencillo está actualmente nominado a siete premios MTV Video Music Awards, incluido uno como video del año.

"Estoy muy agradecida y bendecida de tener 9 nominaciones a los #VMAs este año por mi álbum Chromatica, por Rain On Me y otras presentaciones que he dado", escribió Gaga en su Instagram la semana pasada.

"Este es un momento tan difícil para la gente de todo el mundo, realmente honro la suerte que tengo de tener un día como hoy", agregó.

"Espero que todos se celebren en este momento, todos deberían ser nominados para un premio en este momento", continuó. "Por valentía, por coraje, por el fuerte espíritu humano. Dios los bendiga y los amo, gracias por este regalo de hoy."

También te puede interesar: “Rain on me” de Lady Gaga y Ariana Grande, censurada en estaciones de radio

Después de unos meses de su estreno, el dúo entre Gaga y Grande ha sido catalogado como un de los mejores del 2020, y muchos fanáticos esperan que en algún momento ambas cantantes puedan colaborar nuevamente. ¿Te gustó el dueto de Ariana y Gaga?