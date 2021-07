La voz original de Homero Simpson volvió en el nuevo cortometraje de Disney+

El 7 de julio se estrenó en la plataforma de Disney+ un cortometraje animado que reúne a los personajes de Los Simpson y a los del Universo Cinematográfico de Marvel en Springfield. Este se titula ‘The Good, The Bart and The Loki’ y para sorpresa de los fans, la versión para Latinoamérica cuenta con la participación del elenco de doblaje original.

Al final del breve episodio es posible leer los créditos del mismo, pero al llegar a la sección de doblaje es posible leer que Humberto Vélez regresó a la franquicia amarilla tras 15 años de ausencia para dar voz a Homero Simpson. Un caso similar ocurre con Patricia Acevedo y Claudia Motta, quienes volvieron a interpretar a Lisa y Bart respectivamente.

Doblaje original desata memes en redes sociales

Usuarios de las redes sociales no dudaron en crear memes de este momento tan épico para muchos.

El regreso del elenco a la serie causó furor entre los fanáticos de Los Simpson.

Dicha situación no pasó desapercibida para los fanáticos de Los Simpson, quienes a través de las redes sociales compartieron su emoción al volver a escuchar las voces originales. De igual modo circularon algunos memes que señalan la nostalgia que les despertó esta increíble decisión de Disney.

Recordemos que el actor de doblaje Humberto Vélez fue la voz original de Homero Simpson hasta la temporada 15. En 2004 ocurrió una huelga en el estudio de doblaje New Art Dub, lo cual provocó que pierda al personaje. Cabe destacar que dicha situación provocó gran descontento entre los fans de la familia de Springfield.

¿Cuántos capítulos de Los Simpson hay en total?

El primer episodio de Los Simpson se emitió en Estados Unidos un 17 de diciembre de 1989

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, esta exitosa serie animada creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company cuenta con 706 episodios, los cuales se dividen en 32 temporadas, mismas que han gozado de gran éxito a nivel internacional.

Aunque su transmisión se ha llevado a cabo por medio de la señal del Canal Fox, en la actualidad es posible disfrutar de Los Simpson a través de las plataformas digitales, para ser exactos en Disney+. Lamentablemente, todas las temporadas no están disponibles para México.

