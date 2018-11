¡La vistió de víbora! Kim Kardashian presume a su hija de animal(FOTO)

Kim Kardashian, una de las celebridades más seguidas en las redes sociales ha publicado una sorprendente imagen en donde presume el atuendo de su pequeña hija North West, que a su corta edad ya se deja ver encaminada a la fama de sus antecesoras.

La imagen está acompañada de un pie de foto que dice: “Goteo de piel de serpiente en mi pequeña Northie” (Snake Skin Drip on my little Northie), haciendo referencia al atuendo de la pequeña North que aparece en la imagen caminando por alguna calle, vestida con un palazzo animal print en tonos grises y tenis blancos.

Los seguidores de Kardashian no se hicieron esperar, pues rápidamente comenzaron a publicar muchos comentarios halagando a la pequeña North, que a su corta edad ya luce de elegantes atuendos que la hacen resaltar como la distinguida hija de la también empresaria de cosméticos.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a la sensual instructora que humilló a Yanet García en "Hoy" (VIDEO)

North West y la moda

No es la primera vez que la hija de la celebrité se vuelve atractiva a las cámaras, pues cabe recordar que es sobrina de Kendall Jenner y al parecer heredó el gusto por el mundo de la moda y ha debutado en el mundo de las pasarelas; además de que su madre le tiene permitido realizar varias tareas de belleza, como por ejemplo el alaciarse los chinos dos veces al año.