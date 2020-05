La vida de Bob Dylan

El cantante y compositor de rock folk Bob Dylan firmó su primer contrato de grabación en 1961, y se convirtió en una de las voces más originales e influyentes de la música popular estadounidense. Dylan ha seguido haciendo giras y lanzando nuevos álbumes de estudio, incluidos Together Through Life (2009), Tempest (2012), Shadows in the Night (2015) y Fallen Angels (2016). El legendario cantante y compositor recibió los premios Grammy, Academy y Golden Globe, así como la Medalla Presidencial de la Libertad y el Premio Nobel de Literatura.

¿Quién es Bob Dylan?

Dylan nació bajo el nombre de Robert Allen Zimmerman el 24 de mayo de 1941, en Duluth, Minnesota, de padres Abram y Beatrice Zimmerman. Él y su hermano menor David se criaron en la comunidad de Hibbing, donde se graduó de Hibbing High School en 1959.

Impulsado por las influencias de las primeras estrellas del rock como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Little Richard (a quien solía imitar en el piano en los bailes de la escuela secundaria), el joven Dylan formó sus propias bandas, incluidos los Golden Chords, así como un grupo que lideró bajo el seudónimo de Elston Gunn. Mientras asistía a la Universidad de Minnesota en Minneapolis, comenzó a interpretar canciones populares y country en los cafés locales, tomando el nombre de "Bob Dillon". (A pesar de un mito popular que dice lo contrario, el seudónimo no se inspiró en el poeta galés Dylan Thomas, a quien luego declaró que no le gustaba, sino en el personaje principal de la popular serie de televisión occidental Gunsmoke).

Su influencia del folk

En 1960, Dylan abandonó la universidad y se mudó a Nueva York, donde su ídolo, el legendario cantante folk Woody Guthrie, fue hospitalizado con una rara enfermedad hereditaria del sistema nervioso. Visitaba a Guthrie regularmente en su habitación de hospital; se convirtió en un habitual en los clubes populares y cafeterías de Greenwich Village; conocí a muchos otros músicos; y comenzó a escribir canciones a un ritmo sorprendente, incluyendo "Song to Woody", un tributo a su héroe enfermo.

Los álbumes que siguieron, Highway 61 Revisited (1965), que incluyeron En el otoño de 1961, después de que una de sus actuaciones recibió una crítica entusiasta en The New York Times, firmó un contrato de grabación con Columbia Records, momento en el que cambió legalmente su apellido a Dylan. Lanzado a principios de 1962, Bob Dylan contenía solo dos canciones originales, pero mostró el estilo de canto con voz de grava de Dylan en varias canciones tradicionales y versiones de canciones de blues.

El lanzamiento en 1963 de The Freewheelin 'Bob Dylan marcó el surgimiento de Dylan como una de las voces más originales y poéticas en la historia de la música popular estadounidense. El álbum incluía dos de las canciones folklóricas más memorables de la década de 1960, "Blowin 'in the Wind" (que más tarde se convirtió en un gran éxito para el trío folklórico Peter, Paul y Mary) y "A Hard Rain's A-Gonna Fall". Su próximo álbum, The Times They Are A-Changin ', estableció firmemente a Dylan como el compositor definitivo del movimiento de protesta de los años 60, una reputación que solo aumentó después de involucrarse con uno de los íconos establecidos del movimiento, Joan Báez, en 1963.

Si bien su relación romántica con Báez duró solo dos años, benefició enormemente a ambos intérpretes en términos de sus carreras musicales: Dylan escribió parte del material más conocido de Báez y Báez lo presentó a miles de fanáticos a través de sus conciertos. En 1964, Dylan estaba tocando 200 conciertos al año, pero se había cansado de su papel como "el" cantante y compositor popular del movimiento de protesta. Otro lado de Bob Dylan, grabado en 1964, era una colección de canciones mucho más personal e introspectiva, mucho menos cargada políticamente que los esfuerzos anteriores de Dylan.

Reinventando su imagen

En 1965, Dylan escandalizó a muchos de sus fanáticos del folk al grabar el álbum mitad acústico y mitad eléctrico Bringing It All Back Home, respaldado por una banda de nueve integrantes. El 25 de julio de 1965, fue abucheado en el Newport Folk Festival cuando interpretó la canción de rock seminal "Like a Rolling Stone", y el set de dos discos Blonde on Blonde (1966) representó a Dylan en su momento más innovador. Con su voz inconfundible y letras inolvidables, Dylan unió los mundos de la música y la literatura como nadie más lo había hecho.

En el transcurso de las siguientes tres décadas, Dylan continuó reinventándose. Después de un accidente de motocicleta casi fatal en julio de 1966, Dylan pasó casi un año recuperándose en reclusión. Sus siguientes dos álbumes, John Wesley Harding (1967), incluyendo "All Along the Watchtower", más tarde grabado por el gran guitarrista Jimi Hendrix, y el descaradamente country Nashville Skyline (1969) fueron mucho más suaves que sus trabajos anteriores. Los críticos criticaron el set de dos discos Self-Portrait (1970) y Tarantula, una colección muy esperada de escritos que Dylan publicó en 1971. En 1973, Dylan apareció en Pat Garrett y Billy the Kid, una película dirigida por Sam Peckinpah. También escribió la banda sonora de la película, que se convirtió en un éxito e incluyó la canción ahora clásica, "Knockin 'on Heaven's Door".

El Tour y su renacimiento religioso

En 1974, Dylan comenzó su primera gira a gran escala desde su accidente, embarcándose en una gira agotada en todo el país con su banda de respaldo de toda la vida, The Band. Un álbum que grabó con la banda, Planet Waves, se convirtió en su primer álbum número 1. Siguió estos éxitos con el célebre álbum de 1975 Blood on the Tracks and Desire (1976), cada uno de los cuales también alcanzó el número 1. El deseo incluyó la canción "Hurricane", escrita por Dylan sobre el boxeador Rubin "Hurricane" Carter, que luego cumplió cadena perpetua después de lo que muchos consideraron una condena injusta por triple homicidio en 1967. Dylan fue una de las muchas figuras públicas prominentes que ayudaron a popularizar La causa de Carter, que condujo a un nuevo juicio en 1976, cuando fue nuevamente condenado.

Después de una dolorosa separación con su esposa, Sara Lowndes, la canción "Sara" en Desire fue el intento lastimero pero infructuoso de Dylan de recuperar a Lowndes, Dylan nuevamente se reinventó a sí mismo, declarando en 1979 que era un cristiano nacido de nuevo. El Evangélico Slow Train Coming fue un éxito comercial y le ganó a Dylan su primer premio Grammy. Sin embargo, la gira y los álbumes que siguieron tuvieron menos éxito, y las inclinaciones religiosas de Dylan pronto se hicieron menos evidentes en su música. En 1982, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores.

La estrella del rock

A partir de la década de 1980, Dylan comenzó a viajar a tiempo completo, a veces con sus compañeros leyendas Tom Petty y Heartbreakers and the Grateful Dead. Los álbumes notables durante este período incluyeron Infidels (1983); la Biografía retrospectiva de cinco discos (1985); Noqueado cargado (1986); y Oh Mercy (1989), que se convirtió en su álbum mejor recibido en años. Grabó dos álbumes con la banda de estrellas The Travelling Wilburys, también con George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty y Jeff Lynne. En 1994, Dylan regresó a sus raíces populares, ganando el Premio Grammy al Mejor Álbum Popular Tradicional por World Gone Wrong.

En 1989, cuando Dylan fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, Bruce Springsteen habló en la ceremonia, declarando que "Bob liberó la mente de la misma manera que Elvis liberó el cuerpo ... Inventó una nueva forma en que un cantante pop podía sonar". , rompió las limitaciones de lo que un artista de grabación podría lograr y cambió la cara del rock and roll para siempre ". En 1997, Dylan se convirtió en la primera estrella de rock en recibir el Kennedy Center Honors, considerado el premio más alto de la nación a la excelencia artística.

El álbum de Dylan de 1997, Time Out of Mind, restableció este ícono popular de una sola vez como uno de los sabios preeminentes del rock, ganando tres premios Grammy. Continuó su vigorosa agenda de giras, incluida una actuación memorable en 1997 para el Papa Juan Pablo II en la que interpretó "Knockin 'on Heaven's Door" y una gira de 1999 con Paul Simon. En 2000, grabó el sencillo "Things Have Changed" para la banda sonora de la película Wonder Boys, protagonizada por Michael Douglas. La canción le valió a Dylan un Globo de Oro y un Premio de la Academia a la Mejor Canción Original.

Dylan se tomó un tiempo de su música para contar la historia de su vida. El cantante lanzó Chronicles: Volume One, el primero de una serie de memorias de tres libros, en el otoño de 2004. Dylan dio su primera entrevista completa en 20 años para un documental publicado en 2005. Titulado Sin dirección Inicio: Bob Dylan, la película fue dirigida por Martin Scorsese.

Trabajo posterior y honores

En 2006, Dylan lanzó el álbum de estudio Modern Times. Después de llegar a las tiendas a fines de agosto, alcanzó la cima de las listas de álbumes el próximo mes. Una mezcla de blues, country y folk, el álbum fue elogiado por su rico sonido e imágenes. Varios críticos también comentaron que el álbum tenía una calidad lúdica y sabia. Sin mostrar signos de desaceleración, Dylan continuó de gira durante la primera década del siglo XXI y lanzó el álbum de estudio Together Through Life en abril de 2009.

En 2010, lanzó un álbum de contrabando llamado The Witmark Demos, seguido de un nuevo set en caja titulado Bob Dylan: The Original Mono Recordings. Además, exhibió 40 de sus pinturas originales para una exposición individual en la Galería Nacional de Dinamarca. En 2011, el artista lanzó otro álbum en vivo, Bob Dylan in Concert - Brandeis University 1963, y en septiembre de 2012, entregó su nuevo álbum de estudio, Tempest. Shadows in the Night, un álbum de versiones de los estándares estadounidenses, seguido en 2015.

Un año después, Dylan lanzó Fallen Angels, su 37º álbum de estudio, que presenta canciones más clásicas del Great American Songbook. En 2017, continuó celebrando los clásicos con su álbum de estudio de tres discos Triplicate, que presenta 30 estándares estadounidenses, incluyendo "Stormy Weather", "As Time Goes By" y "The Best Is Yet To Come".

Además de ganar los premios Grammy, Academy y Golden Globe, Dylan recibió la Medalla Presidencial de la Libertad del presidente Barack Obama en 2012. El 13 de octubre de 2016, el legendario cantante y compositor también recibió el Premio Nobel de Literatura, la primera vez que el honor fue otorgado a un músico. Se convirtió en el primer estadounidense en recibir el honor desde el novelista Toni Morrison en 1993, y fue alabado por la Academia Sueca "por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense".

Dylan regresó a las noticias en noviembre de 2017 con el lanzamiento del set en caja Trouble No More - The Bootleg Series Vol. 13 / 1979-1981. Alrededor de ese tiempo, se anunció que su antiguo estudio de grabación en Greenwich Village de Manhattan estaba reabriendo como un edificio de apartamentos de lujo, con lofts disponibles por un mínimo de $ 12,500 por mes. No mucho después, la puerta de su habitación en el famoso Chelsea Hotel se vendió en una subasta por $ 100,000.

En 2018, Dylan fue uno de los artistas presentados en el EP de seis pistas Universal Love: Wedding Songs Reimagined, una colección de clásicos de varias épocas revisadas con pronombres del mismo sexo. Dylan grabó el estándar de 1929 "She's Funny That Way" como "Él es divertido de esa manera", mientras que éxitos posteriores como "My Girl" y "And Then He Kissed Me" también recibieron nuevas tomas con un toque de pronombre.

Ese año, el icónico compositor de canciones también lanzó una marca de whisky llamada Heaven’s Door Spirits. En agosto, la Destilería Heaven Hill presentó una demanda por reclamos de infracción de marca registrada.

Noviembre de 2019 trajo el lanzamiento de otro caché de material poco escuchado con Bob Dylan (Featuring Johnny Cash) - Travelin ’Thru, 1967–1969: The Bootleg Series Vol. 15. Junto con las canciones de las colaboraciones de Dylan en 1969 con Cash, el conjunto de tres CD incluía pistas de su sesión de 1970 con el gran Earl Scruggs de bluegrass y tomas de las sesiones de grabación de John Wesley Harding de 1967 y Nashville Skyline de 1969.

Dylan les dio a los fanáticos una agradable sorpresa con el lanzamiento en marzo de 2020 de una canción de 17 minutos, "Murder Most Foul", sobre el asesinato de John F. Kennedy. Proporcionó pocos detalles sobre la pista en una breve declaración, señalando solo que fue "grabada hace un tiempo".

Vida personal

Además de Báez, Dylan estuvo en un momento vinculado románticamente con otro cantante, el ícono del gospel Mavis Staples, y deseaba casarse con ella, aunque los dos nunca hicieron el viaje por el pasillo. Dylan y Lowndes, que se casaron en 1965 y se divorciaron en 1977, tuvieron cuatro hijos juntos: Jesse, Anna, Samuel y Jakob, y Jakob se convirtió en el cantante principal del popular grupo de rock Wallflowers. Dylan también adoptó a la hija de Lowndes, Maria, de un matrimonio anterior.

Cuando no está haciendo música, Dylan ha explorado sus talentos como artista visual. Sus pinturas aparecen en las portadas de sus álbumes, Self Portrait (1970) y Planet Waves (1974), y ha publicado varios libros de sus pinturas y dibujos, así como exhibió su obra de arte en todo el mundo.