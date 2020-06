La vez que el Burro Van Rankin ARREMETIÓ contra Bárbara de Regil

Jorge, el Burro Van Rankin, coincidió con Bárbara de Regil en una entrevista realizada en el programa “La Saga de Adela Micha”, con la famosa periodista como anfitriona.

Bárbara de Regil no entendió que Rosario TIjeras era narcotraficante

La entrevista realizada en 2017, cuando Bárbara de Regil protagonizaba “Rosario TIjeras” en Netflix, tuvo un momento incómodo cuando las tres celebridades graban una invitación al público para ver el programa completo.

En el vídeo, ahora rescatado por un usuario de TikTok, el Burro Van Rankin grababa su parte de la invitación cuando inesperadamente Bárbara de Regil se levantó de su asiento y paso entre el conductor y su cámara, arruinando la toma.

“¿Por qué te pasas así? Ahí está mi cámara”, dijo el Burro Van Rankin, quien fue groseramente ignorado por Bárbara de Regil, quien no dio ninguna explicación sobre porqué se fue tan indignada aunque podría ser por los temas tratados en la entrevista con Adela Micha.

Van Rankin llama ignorante a Bárbara de Regil

Durante su entrevista con Adela Micha, Bárbara de Regil hizo promoción a su serie “Rosario Tijeras”, sobre una mujer con gran poder en el mundo del narcotráfico por lo que fue cuestionada si la producción era una “apología del delito”.

“¿Cómo es eso?”, dijo confundida, Bárbara de Regil no supo que responder ya que parecía no haber entendido la pregunta, “Pero si te echa uno de buche de San Cosme ¿no?”, cuestionó el Burro Van Rankin sobre el tema de “Rosario Tijeras”.

A lo que la actriz respondió: "No, si siquiera sé dónde está eso"; "El Burro" intento explicar, "Yo me he echado tacos de tripa, buche, hígado, trompa, de todo, mira te voy a ubicar, San Cosme esta...".

Antes de continuar, Bárbara de Regil respondió, "No pero nunca he ido a buche", lo que causó la risa de Adela Micha y una ola de comentarios en redes sociales sobre lo ignorante que es la actriz.