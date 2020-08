La verdadera razón por la que Superbad 2 NUNCA sucederá

Para disgusto de los esperanzados fanáticos de la comedia, McLovin probablemente haya tenido su último viaje de alegría en la parte trasera de una patrulla. Uno de los genios creativos detrás de Superbad, la comedia que define a la generación, lo ha expresado en términos inequívocos: Superbad 2 nunca sucederá bajo su mandato. Al menos tiene una muy buena razón.

El actor, escritor, productor y comediante Seth Rogen (Superbad, Knocked Up) se sentó recientemente con LADbible para discutir su reciente proyecto, An American Pickle, una comedia fuera de ritmo con una premisa tonta, pero un mensaje importante sobre la cultura, la desafección de los judíos en América. En el transcurso de la entrevista, surgió el tema del éxito de Rogen en Superbad, incitándolo a explicar por qué no producirá una secuela al 100 por ciento.

Para muchos Superbad sigue siendo una de las mejores películas de comedia

Es difícil discutir la renuencia de Rogen a volver a visitar al oficial Michaels y la ciudad suburbana por la que deambula en busca de fiestas de adolescentes para “colarse”. El actor explicó que Superbad es perfecta tal como es; la película no requiere mejoras, por lo que cualquier intento de ordeñar el concepto para secuelas solo empañaría su excelente legado.

"Creo que en todas las películas que hemos hecho, Superbad es la que probablemente nunca tocaría en un 100 por ciento", dijo Rogen.

Superbad sigue siendo una comedia adolescente icónica

Rogen y su socio creativo desde hace mucho tiempo, Evan Goldberg, escribieron juntos la película dirigida por Greg Mottola, que se estrenó en 2007 con gran éxito. La historia sigue principalmente a Seth (Jonah Hill) y Evan (Michael Cera), dos mejores amigos y estudiantes del último año de secundaria que se involucran en una noche hilarante de desenfreno impredecible antes de separarse para asistir a diferentes universidades. La película ciertamente sigue los pasos de gigantes como Clueless y, más explícitamente, American Pie, y como resultado, ha llegado a definir el género para una generación de millennials más jóvenes, tal como lo hicieron esas películas anteriores para sus antepasados.

Este estatus icónico hace que suene razonable producir Superbad 2. La película fue un gran éxito según todos los barómetros imaginables, y Hollywood rara vez deja escapar una fórmula ganadora hasta que han exprimido hasta el último dólar y golpeado sus restos sobreexcitados en el polvoriento suelo de Los Ángeles (ver The Hangover 3). Como una comedia básica sobre la mayoría de edad con una ejecución excepcional y un presupuesto manejable, Superbad estaba sin duda lista para ser explotada. Es un crédito para la integridad creativa de Rogen y Goldberg que nunca cedieron a la presión.

"Honestamente, no creo que requiera mejoras ni nada que se pueda construir sobre ello", dijo Rogen. "Estoy increíblemente orgulloso de ella (la película), realmente se mantiene, la gente todavía lo ve, los chicos de la escuela secundaria se me acercan y me dicen que la vieron por primera vez y que les encantó. Se abrió camino hasta ser vista como una de las mejores películas de secundaria que hay".

Así que todos debemos dejar de llevar una antorcha para exigir una secuela de Superbad. Al menos podemos disfrutar del hecho de que Rogen y Godlberg todavía están haciendo películas, y hasta ahora su última parece ser prometedora. Es hora de seguir adelante, gente.