La verdadera razón por la que Marimar Vega dejó a Adrián Uribe

Aunque Adrián Uribe y Marimar Vega ya tenían planes de vivir juntos, casarse y tener hijos, cuando ella comenzó a trabajar en una serie con Horacio Pancheri, las cosas cambiaron.

Un amigo de Adrián Uribe reveló que la triste realidad es que Marimar Vega lo engañó con Horacio Pancheri.

No obstante, Marimar Vega nunca admitió su infidelidad, y en vez de eso le puso como pretexto a Adrián Uribe que ya estaba harta de que dividiera su tiempo entre su hijo, su trabajo, su familia y ella.

"Marimar le exigía todo su tiempo. También le reprochó que no estaba a su nivel y que jamás podría estarlo”, dijo el amigo de Adrián.

Además, el amigo en común comentó que Adrián accedió a todas sus peticiones porque la quería tener contenta, pero cuando salían juntos nunca se tomaban de la mano ni se besaban, porque ella ya traía metida entre…el corazón a Horacio Pancheri.

"Trató de arreglar las cosas, pero no pudo; las palabras de Marimar le dolieron mucho. Él es un tipo maravilloso, pero a ella no le importó y lo dejó para andar con un hombre que no vale ni la mitad de lo que vale Adrián", concluyó.