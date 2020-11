La verdadera razón por la que Donald Trump apareció en “Mi Pobre Angelito 2”

Chris Columbus ha hecho muchas películas populares a lo largo de su carrera, incluidas las dos primeras películas de Harry Potter, Adventures in Babysitting, Mrs. Doubtfire y más.

Sin embargo, cuando pensamos en Chris Columbus, las películas que primero nos vienen a la mente son Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2: Perdidos en Nueva York. La secuela es casi tan querida como la primera, pero se ha convertido en un meme en el transcurso de la presidencia de Donald Trump debido a su infame cameo.

Probablemente hayas visto la imagen de Donald Trump con Kevin McCallister interpretado por Macaulay Culkin muchas veces.

Donald Trump se convierte en meme por su escena en Mi Pobre Angelito 2

Bueno, en una entrevista reciente con Insider, Chris Columbus compartió algunos detalles detrás de la escena de Donald Trump en la película.

"Como la mayoría de las ubicaciones en la ciudad de Nueva York, solo paga una tarifa y se le permite filmar en esa ubicación. Nos acercamos al Hotel Plaza, que Trump poseía en ese momento, porque queríamos filmar en el vestíbulo. No pudimos reconstruir The Plaza en un estudio de sonido", explicó el director de "Mi Pobre Angelito".

“Trump dijo que está bien. Pagamos la tarifa, pero también dijo: 'La única forma en que puedes usar el Plaza es si estoy en la película'. Así que acordamos incluirlo en la película, y cuando la proyectamos por primera vez sucedió lo más extraño: la gente vitoreó cuando Trump apareció en la pantalla. Así que le dije a mi editor: 'Déjalo en la película, un momento para la audiencia', pero sí se metió en la película con intimidación".

Director de "Mi Pobre Angelito" tiene nuevo proyecto

Si bien Chris Columbus no está involucrado en el próximo reboot de Home Alone, el director dirigió la próxima película de Netflix, The Christmas Chronicles 2, protagonizada por Kurt Russell y Goldie Hawn.

Esta es la primera película dirigida por Chris Columbus desde Pixels de 2015. Sin embargo, se ha desempeñado como productor ejecutivo en muchas películas recientes, incluidas Scoob!, The Lighthouse y The Witch. También se desempeñó como productor en la primera entrega de The Christmas Chronicles.

Kurt Russell protagoniza el nuevo proyecto de Chris Columbus, The Christmas Chronicles 2

Puedes ver la sinopsis oficial de The Christmas Chronicles 2 a continuación.

"Han pasado dos años desde que los hermanos Kate (Darby Camp) y Teddy Pierce (Judah Lewis) salvaron la Navidad, y muchas cosas han cambiado. Kate, ahora una adolescente cínica, está pasando la Navidad a regañadientes en Cancún con el nuevo novio de su madre y su hijo Jack. (Jahzir Bruno). No dispuesta a aceptar esta nueva versión de su familia, Kate decide huir. Pero cuando un misterioso y mágico alborotador llamado Belsnickel amenaza con destruir el Polo Norte y terminar la Navidad para siempre, Kate y Jack son empujados inesperadamente a un nueva aventura con Santa Claus (Kurt Russell)".

Escrita y dirigida por Chris Columbus y coprotagonizada por Goldie Hawn, The Christmas Chronicles 2 es una aventura llena de acción para toda la familia que está llena de corazón, humor y espíritu navideño.

