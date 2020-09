La verdadera razón por la que Billie Eilish se viste con ropa holgada

Las declaraciones de moda de Billie Eilish en la alfombra roja y el estilo personal en general han llamado mucho la atención de los medios y sus fans. Sin embargo, sus elecciones de moda no llaman la atención porque son escasas o reveladoras como las que suele usar Kim Kardashian.

Es todo lo contrario. La ropa holgada característica de la estrella del pop oculta por completo su pequeña figura. Desde chándales de gran tamaño hasta camisas tipo bata que se tragan su cuerpo, el estilo de Eilish esencialmente transmite la noción de que, cuanto más oculto, mejor.

Incluso lució máscaras faciales antes de que se convirtieran en la nueva norma en medio de la pandemia de coronavirus. Entonces, ¿por qué esta artista ganadora de cinco premios Grammy elige ropa que la cubra en casi todos los entornos? Resulta que definitivamente hay una razón detrás del sentido único de la moda de Eilish.

La verdadera razón de la moda de Billie Eilish

En varias entrevistas recientes (a través de The Things), la artista de Bad Guy se abrió sobre por qué elige ocultar su cuerpo al público. Como muchas estrellas en ascenso, a Eilish le preocupa que su cuerpo sea analizado o sexualizado en exceso por el público.

Eilish no quiere ser juzgada por el tamaño o la forma de su cuerpo, sino por su música y talento. Como resultado, Eilish elige ropa de gran tamaño para mantener una apariencia de privacidad en su vida. En la campaña "I Speak My Truth In #MyCalvins" de Calvin Klein 2019, la cantante explicó por qué usa ropa holgada.

"Nadie puede tener una opinión porque no ha visto lo que hay debajo, ¿sabes?”, mencionó la joven cantante. A pesar de que la ropa de Eilish mantiene a los forasteros adivinando cómo se ve realmente, desafortunadamente no impide que la artista se juzgue a sí misma.

Billie Eilish lució máscaras faciales antes de que se convirtieran en la nueva norma

Billie Eilish habló de su cuerpo

Como cualquiera que esté constantemente en el centro de atención y sea comparado con los demás, Eilish todavía se siente consciente de su cuerpo. En una entrevista con Dazed , Eilish habló sobre por qué primero ocultó su figura.

"La única razón por la que lo hice fue porque odiaba mi cuerpo", dijo la intérprete de “My Future”. Desde entonces, Eilish ha desarrollado una nueva apreciación por su imagen corporal. Incluso las marcas de moda, como Gucci, aprovechan la oportunidad de vestir a la estrella del pop con cualquier cosa holgada y de gran tamaño.

Eilish tampoco se opone a que algún día cambie su estilo holgado por algo más revelador a medida que crezca. Le dijo a Elle que después de que cumpla 18 años, "Voy a ser una mujer. Quiero mostrar mi cuerpo". Entonces, a medida que la joven cantante crezca, podemos esperar ver más opciones de moda.