La verdadera razón por la que Billie Eilish rompió con su novio Q

Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense que ha cobrado fuerza y popularidad en la comunidad musical. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Eilish saltó a la fama con su exitoso sencillo debut, "Ocean Eyes".

Eilish, nativa de Los Ángeles, creció con una familia de músicos y ha hablado de cómo su educación influyó enormemente en su proceso creativo. Ella es el tema principal del nuevo documental de Apple TV + ‘Billie Eilish: The World’s a Little Blurry’.

En el documental, Billie Eilish revela la existencia de un exnovio secreto. Como era de esperarse los fanáticos quedaron sorprendidos al descubrir que se trataba del músico Brandon Quention Adams, a quien la cantante llama Q.

Billie Eilish revela la razón por la que termino con Q

Billie Eilish reveló detalles de su relación secreta

En una parte del documental la cantante revela que fue una decisión difícil, pero buena, el terminar con Q. “Simplemente no estaba feliz. No quería las mismas cosas que él quería y no creo que eso sea justo para él”, dijo.

“No creo que debas estar en una relación donde no hay interés. Literalmente estaba como, 'Amigo, no tienes suficiente amor para amarte a ti mismo, así que no puedes amarme''”, reveló la cantante.

Eilish pasó un tiempo tratando de pensar que podría hacer que las cosas funcionen por sí sola sin éxito. "Sin embargo, lo amo, lo que lo hizo más difícil", continuó. “No lo he superado, no encontré a nadie más”.

“No dejé de amarlo. Pasé un tiempo lejos de él y pensé: 'Wow, me pierdo tanto porque estoy preocupado por ti todo el tiempo, pero no quiero lo que quieres y tú no quieres lo que yo quiero’. No puedo arreglarlo. Lo intenté”, finalizó.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.