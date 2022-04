La verdad tras la pelea de Rocío Sánchez y Ana María Alvarado ¿qué pasó?

Desde hace unos días se ha hablado de la pelea que existe entre Roció Sánchez y Ana María Alvarado y ahora fue la periodista quien salió a aclarar la situación, asegurando que si bien hubo desacuerdos entre ellas, no existe una pelea o rivalidad.

Fue a través de un video que Ana María explicó como surgió esta polémica, asegurando que la supuesta pelea habría iniciado por una “bromita pesada”.

Recordemos que el rumor sobre la pelea surgió días atrás, dichos rumores aseguraban que las famosas habían tenido una fuerte pelea y que desde entonces no podían ni verse, pero tal parece que esto solo fueron chismes, pues la periodista ha salido a desmentirlo.

Ana María aprovechó su canal de youtube “El Precio de la Fama” para aclarar lo que en verdad pasó con Rocío. Aseguró que no existe una pelea entre ellas, pero sí reconoció que Sánchez Azuara se molestó por un comentario que realizó.

“Tal vez sí no era el momento de la broma”, reconoció.

El problema se habría originado en el programa de radio de Maxine Woodside, donde Ana María era invitada. En ese mismo programa participó Rocío para hablar sobre su nuevo proyecto en TV Azteca.

“En medio de la entrevista, yo le dije: ‘oye Rocío, lo único que no te voy a perdonar, es que te hayas llevado al productor Andrés Tovar, al productor de Sale el Sol” señaló.

La periodista indicó que su comentario no fue mal intencionado, pero que pese a ello notó como Rocío se incomodó por la broma.

“Ella, como que un poquito a la defensiva, me dijo: ‘no, no me lo lleve”, indicó.