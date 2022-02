La verdad sobre los rumores de citas entre The Weeknd y Simi Khadra

En medio de una nueva ola de rumores de citas, es probable que The Weeknd esté pensando: "Aquí vamos... otra vez". El cantante de "Blinding Lights", de 31 años, prendió fuego a Internet con especulaciones esta semana sobre si está o no saliendo con la DJ Simi Khadra, de 28 años.

Estos rumores comenzaron a circular después de que supuestamente los vieron disfrutando de una cena juntos a principios de esta semana en Los Ángeles. La realidad, sin embargo, es mucho menos optimista, porque una fuente le dijo en exclusiva a E! News que todo entre la pareja es puramente platónico.

¿The Weeknd y Simi Khadra están saliendo?

¿The Weeknd y Simi Khadra están saliendo?

"The Weeknd y Simi no están saliendo", dijo la fuente. "Han sido amigos durante años". Simi no es la única persona con la que The Weeknd, nombre real Abel Tesfaye, ha sido vinculado en los últimos meses.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el cantante, que salió con Selena Gomez y Bella Hadid en el pasado, se ha enfrentado a más especulaciones sobre su vida amorosa desde julio pasado, cuando fue visto comiendo algo con Angelina Jolie.

Los rumores de relación entre The Weeknd y Angelina Jolie

Los rumores de relación entre The Weeknd y Angelina Jolie.

Después de compartir varias comidas juntos, una segunda fuente dejó las cosas claras sobre el estado de la relación de la pareja en septiembre, diciéndole a E! News que "habían estado disfrutando de la compañía del otro", eso fue todo.

"No están saliendo", compartió la segunda fuente. "Tienen intereses mutuos y disfrutan juntando sus ideas para ver qué se les ocurre. Recientemente han estado hablando de asociarse en algunos proyectos humanitarios juntos. A él le encanta hablar sobre películas y arte".

Sin embargo, eso ciertamente no ha impedido que los fanáticos teoricen sobre su relación. Después del lanzamiento del nuevo álbum de The Weeknd en enero, los fanáticos acudieron en masa para discutir si una de las letras de su canción contenía una referencia a la estrella de Eternals, quien solicitó el divorcio de Brad Pitt en 2016.

En la canción "Here We Go... Again", el artista canta: "Y mi nueva chica, es una estrella de cine/ Mi nueva chica, es una estrella de cine/ La amaba bien". Si bien la letra no menciona explícitamente a Angelina por su nombre, fue suficiente para evocar entusiasmo entre los fanáticos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!