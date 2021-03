La Liga de la Justicia de Zack Snyder inunda a los fanáticos con asombrosas imágenes de Darkseid, un desarrollo enormemente aumentado para Cyborg y Flash, una gran cantidad de secuencias de acción extendidas y una visión escalofriante de un futuro postapocalíptico, donde Batman, Mera, Flash, Cyborg, Deathstroke y el Joker se unen para salvar el mundo. En resumen, es una fiesta para los fanáticos de DC que se sintieron mal atendidos por la Liga de la Justicia de 2017, pero hoy en La Verdad Noticias, hablaremos de el Joker de Jared Leto.

Se ha hablado mucho de la aparición del Joker de Jared Leto en la desastrosa visión de Snyder del futuro del universo DC. La película ofrece una impresionante reinterpretación del personaje: Atrás quedaron los espeluznantes tatuajes faciales, las rejillas de dientes de metal y los extravagantes trajes, a favor de una versión de pelo largo y desgastada por la batalla del infame payaso.

¿Cómo sucedió esta transformación? No es fácil, como pueden decirte los apasionados fanáticos de DC. La historia de la actuación de Jared Leto como el Joker es compleja, plagada de rumores, fanáticos apasionados y mucho misterio detrás de escena. Esta es la verdad no contada del Joker de Jared Leto.

Jared Leto no tenía planes de interpretar a Joker

Jared Leto quería interpretar a Doctor Strange

En el borrador original de Justin Marks del guión de Suicide Squad, el Joker en realidad no aparece en absoluto. Las revisiones de David Ayer luego agregaron al Joker como un elemento fundamental de la historia. El propio Jared Leto ni siquiera era la primera opción para el personaje: Ryan Gosling originalmente había sido propuesto para el papel. Del mismo modo, el interés amoroso de toda la vida del Joker, Harley Quinn , estuvo a punto de ser interpretada por Cara Delevingne, antes de que ella asumiera el papel de Enchantress.

Hasta el anuncio del casting, Jared Leto se mostró tímido. Lo crea o no, originalmente había buscado interpretar al personaje principal en Doctor Strange, pero Marvel quería una estrella más grande para el papel, para vender un personaje menos conocido al público. Esto alentó a Leto a perseguir a Warner Bros., quien aprovechó la oportunidad de elegir al actor ganador del Premio de la Academia en un papel tan icónico. El resto es historia: historia tatuada, vestida de púrpura y de clubes nocturnos.

El camino hacia el diseño del Joker de Jared Leto

El Joker de Jared Leto es una versión completamente nueva

En marzo de 2015, el director de Suicide Squad, David Ayer, comenzó a filtrar imágenes y noticias de los primeros días del set. Específicamente, reveló una toma de unas tijeras preparadas para cortar los largos mechones de cabello de Leto. Las fotos oficiales del set del Joker de Jared Leto se publicaron en abril de 2015, con reacciones encontradas.

Las fotos muestran al actor luciendo los cortos mechones verdes de Joker, la tez pálida y la sonrisa salvaje. Estos detalles fueron bien recibidos, ya que son elementos centrales del aspecto icónico del personaje. Sin embargo, el Arlequín de Leto tiene otro conjunto notable de características que fueron recibidas con menos entusiasmo: este Joker luce rejillas de metal sobre sus filas de dientes superior e inferior, y una gran cantidad de tatuajes.

Entre sus muchos tatuajes se encuentran enormes sonrisas en el antebrazo y la mano, una calavera con un sombrero de bufón en el pecho, docenas de repeticiones de "HA HA HA" en el brazo y la palabra "Damaged" escrita en cursiva en la frente, justo debajo de la línea del cabello. Una cosa estaba clara: este Joker era una creación completamente nueva.

Los significados de los tatuajes de Joker de Jared Leto

Los tatuajes del Joker de Jared Leto son más profundos de lo que parecen

Los tatuajes de Joker "HA HA HA" asienten a una historia de fondo fuertemente insinuada de Batman vs Superman: Dawn of Justice de 2016 , en la que un disfraz de Robin desfigurado por letras amarillas que deletrean "HA HA HA" se vislumbra entre las cosas de Batman en la Batcueva.

Conociendo a Batman, es probable que se exhiba como un recordatorio solemne de su fracaso para proteger a Robin, quien se suponía que moriría a manos del Joker en la versión de Snyder del DCEU. Snyder ha dicho que en su versión, esta habría sido la versión de Dick Grayson de Robin que murió en lugar de Jason Todd, quien perece infamemente en los cómics.

En una entrevista con Entertainment Weekly , Ayer explicó además el aspecto del Joker y su conexión con Batman: "El Joker mató a Robin y Batman básicamente le rompe los dientes y lo encierra en Arkham Asylum. Es en el asilo donde Joker se habría hecho el tatuaje como un mensaje a Batman diciendo:' Me has dañado. Yo era tan hermoso antes y ahora me has destrozado la cara'. De ahí es de donde viene la parrilla ".

Esta explicación plantea un origen comprensible para los tan difamados tatuajes del personaje, pero Ayer ha llegado a tener reservas sobre la elección creativa. Cuando se le preguntó sobre la decisión en 2018, respondió: "Sí, tengo que caer sobre esa espada. Fue un paso demasiado lejos".

Las payasadas de Jared Leto en el set causaron rumores

Jared Leto le regaló a Margot Robbie una rata

El comportamiento de Jared Leto en el set de Suicide Squad se convirtió en tema de mucha especulación y controversia. Circulaban rumores sobre los "obsequios" que supuestamente envió a varios miembros del elenco: Adam Beach, quien interpretó a Slipknot, le dijo a E! que envió a todo el elenco un cerdo muerto, además de otros elementos extraños. "Le envió a [Margot Robbie] una bonita carta de amor con una caja negra con una rata, una rata viva", relató Beach. "Fue hermoso."

La rata inicialmente asustó a Robbie, pero finalmente se unió al animal y lo llamó Rat Rat. Lamentablemente, su casero le dio un ultimátum sobre la mascota. Sin embargo, las cosas salieron bien: supuestamente, la rata terminó con el director Guillermo del Toro, ganador de un Oscar.

Estas payasadas le dieron a Leto una curiosa reputación. Se rumoreaba (falsamente) que Leto envió una rata muerta a sus coprotagonistas, probablemente el resultado de la memoria pública perdida del regalo de la rata muy viva . Además, la especulación ignoró por completo los bollos de canela veganos que le envió a Robbie .

El Joker de Jared Leto recibió una paliza crítica

La versión del Joker de Jared Leto ha sido la más criticada

Suicide Squad recibió una abrumadora burla crítica tras su lanzamiento, con el Joker de Jared Leto actuando como una especie de punto de inflamación de serio desdén. Como el crítico de Insider, Jacob Shamsian, indicó "la versión de Leto es un mafioso que tiene un fetiche con el maquillaje de payaso. Él no tiene ningún vil plan o incluso no hace nada particularmente inteligente. No es más que un tipo realmente enojado que probablemente se arrepiente de sus tatuajes". Otros críticos destriparon la descripción de la película de la relación Joker-Quinn como una fácil romantización del abuso.

Con todo, los críticos y los cinéfilos destrozaron al Joker de Jared Leto. El Joker de Suicide Squad se convirtió en una especie de símbolo de los fracasos de la DCEU: así como esa franquicia estaba luchando por encontrar una base firme en el panorama cinematográfico, también el Joker de Leto se abrió camino hacia la infamia. Al intentar crear algo único, Leto, Ayer y todos los demás involucrados en la creación de este Joker solo lograron tropezar con algo profundamente vergonzoso. Seguramente esta no es la reacción que Leto o Ayer pretendían recibir.

El papel de Jared Leto en Suicide Squad se redujo considerablemente

Varias escenas del Joker fueron eliminadas de Suicide Squad

A pesar de todo el sonido y la furia provocados por el papel del Joker en Suicide Squad, el corte final de la película en realidad lo priva de cualquier atención real. El Joker, de hecho, apenas aparece en la película. El actor Jared Leto expresó una gran sorpresa y malestar por la exclusión. Cuando IGN le preguntó si estaba molesto por las escenas que se cortaron, respondió: "¿Hubo alguna (escena) que no se cortó? Te pregunto, ¿hubo alguna que no se cortó? Tantas escenas que se cortaron de la película, ni siquiera pude comenzar. Creo que el Joker ... hicimos mucha experimentación en el set, exploramos mucho. Hay tantas cosas que filmamos que no están en el película."

Por su parte, Ayer también se arrepintió de que el Joker sea tan tangencial a la historia. Como señaló, "Ojalá tuviera una máquina del tiempo. Haría del Joker el villano principal y diseñaría una historia más fundamentada ... (Y no, no hay una edición secreta de la película con un montón de escenas de Joker ocultas en una mina de sal en alguna parte.) "

Se suponía que el Joker de Leto protagonizaría un romance con Harley

Harley Quinn y el Joker de Jared Leto tendrían una película

En agosto de 2017, se anunció que una película de Joker y Harley Quinn se dirigía a la pantalla grande. Se decía que el romance propuesto en DC era una "historia de amor criminal", descrita memorablemente por una fuente como "Cuando Harry conoció a Sally en Benzedrine". Se pretendía que entrara en producción después de que concluyera la secuela de Suicide Squad, planificada en ese momento, pero, por supuesto, las cosas no funcionaron de esa manera.

Si bien la película todavía está en la página de IMDb de Leto, se rumorea que ha sido cancelada. Esta especulación, combinada con el rechazo de Margot Robbie de la relación Harley-Joker y el final definitivo de Birds of Prey, indican que es muy poco probable que suceda esta película.

El proyecto Joker de Jared Leto en solitario está a la deriva

La película del Joker de Jared Leto no se ha materializado

En junio de 2018, se anunció que Jared Leto iba a protagonizar una salida de Joker en solitario. En ese momento, también circulaban rumores sobre dos enfoques propuestos para el DCEU que, en teoría, podrían existir simultáneamente. Una lista de películas mantendría la continuidad establecida, mientras que la otra haría lo suyo, lo que permitiría a los cineastas poner su propio sello único en estos personajes icónicos.

En este punto, serían las peliculas del Joker de Jared Leto y la del Joker de Todd Phillips lanzada en 2019, los informes. Se informó que la película de Phillips era parte de la rama de las películas de DC que sería distinta de la continuidad del DCEU. Como los fanáticos ahora saben, después de haber visto (y amado) la película de Phillips, eso es lo que sucedió. Pero la película del Joker de Jared Leto no se materializó en absoluto, como se planeó inicialmente.

En cambio, DC pasó de la continuidad de DCEU por completo, en una especie de reinicio suave. Harley Quinn ha seguido adelante a través de Birds of Prey y en The Suicide Squad de James Gunn, pero lo ha hecho sin su "puddin". En efecto, la salida de Joker en solitario de Leto se ha quedado en un limbo permanente , y según los informes, Jared Leto se siente atraído por promesas vacías.

El Joker de Jared Leto se eliminó de proyectos posteriores

El Joker de Jared Leto no aparece en Birds of Prey

A medida que los planes iniciales para el DCEU se abandonaron a la luz del éxito de películas independientes como Joker, también el Joker de Jared Leto fue arrojado al montón de chatarra de la historia cinematográfica. La Liga de la Justicia de 2017 no incluye su interpretación del personaje en absoluto. Birds of Prey enciende la relación Joker-Harley sin una sola aparición de Leto: la secuencia de apertura de la película, que representa el ascenso y la caída del romance de Harley y Joker, está completamente animada y opta por un diseño de Joker que recuerda al Joker de Batman: The Animated, en lugar de la versión de Leto.

Las películas de Batman de Matt Reeves ocurren mucho más allá de la continuidad de DC previamente establecida. El reinicio de James Gunn, cuenta una nueva historia que está totalmente separada de la primera película de Suicide Squad. Incluye el regreso de varios otros personajes de DCEU (Harley Quinn está presente y contabilizada) y alberga un montón de nuevas incorporaciones, pero no el Joker de Jared Leto.

Jared Leto estaba molesto con el Joker de Phillips

Jared Leto no quería que se hiciera otra versión del Joker

A pesar de las promesas iniciales de que el turno de Phoenix como el Joker no obstaculizaría la propia película independiente de Jared Leto, los informes indican que Jared Leto no estaba contento de enterarse de la película competidora. Al parecer, Leto se quejó mucho con sus agentes en CAA y le pidió a su manager musical, Irving Azoff, que llamara al director de la empresa matriz de Warner con la esperanza de poner fin a la película de Phillips. El grupo de Leto niega estas afirmaciones, mientras que Azoff, quien desde entonces se separó de Leto, no ofreció comentarios.

Las fuentes le dijeron a The Hollywood Reporter que Leto sintió que sus agentes deberían haber defendido más ferozmente su versión del Joker, pelearon más firmemente contra la película de Phillips y le contaron sobre el proyecto en competencia antes. Desde entonces, Leto dejó CAA por WME, pero su equipo afirma que la adaptación alternativa de Joker no tuvo ningún papel en la decisión.

Una fuente anónima cercana a la situación declaró que el Joker de Jared Leto estaba efectivamente muerto y preguntó: "¿Cómo juegas al Joker que estableciste después de (Phoenix)? De alguna manera termina su carrera por el Joker".

La inclusión del Joker en la Liga de la Justicia de Zack Snyder

El Snyder Cut muestra una nueva versión del Joker de Jared Leto

La Liga de la Justicia de 2017 generó indignación entre los fanáticos. Argumentaron que el director Zack Snyder, quien dejó el proyecto luego de una tragedia familiar, debería poder recortar y lanzar la película para reflejar su visión original como director. Las campañas de fans en línea pedían a los ejecutivos de Warner "#ReleaseTheSnyderCut", un grito que finalmente fue reforzado por las propias estrellas de la película.

Justo cuando parecía que el futuro de Leto en las películas de DC estaba casi terminado, sucedió algo sorprendente: en mayo de 2020, Warner Bros.anunció que el corte de Snyder era real y que lo lanzarían en la plataforma de transmisión HBO Max en 2021. Entre todos los cambios y adiciones que el corte de Snyder hace a la Liga de la Justicia, se encuentra una escena futura post-apocalíptica que incluye una nueva versión del Joker de Jared Leto.

La escena imagina un universo distópico de DC donde los personajes queridos se han perdido y el mundo es cenizas, gobernado por un tirano. Nuestros héroes están tan desordenados que tienen que trabajar con villanos tradicionales, villanos como el Joker de Jared Leto, de vuelta en la imagen de DC por fin.

