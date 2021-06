La verdad detrás del matrimonio e infidelidad de Andrea Legarreta y Erik Rubín

El matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín ha dado mucho de qué hablar después de que el cantante fuera fotografiado en una playa con otra mujer; ahora las estrellas han decidido responder al escándalo y los detalles sobre su relación.

La pareja contrajo matrimonio en el año 2000 y comparten dos hijas, Mía y Nina, quienes han comenzado sus propias carreras artísticas, principalmente en el ramo de la música y el modelaje aficionado, con el apoyo de sus padres.

Tras el reciente escándalo, Erik Rubin negó la infidelidad, y aseguró que hay confianza mutua con Andrea Legarreta, quien también respondió al supuesto engaño de su marido y la atención de los medios de comunicación al respecto.

Erik Rubín niega serle infiel a Andrea Legarreta

Erik Rubín es captado con una influencer

Después que Erik Rubin fuera captado “juntito” con una joven en Cancún, Quintana Roo, y sin su famosa esposa, Andrea Legarreta, el cantante acudió a su cuenta oficial de Instagram para explicar la situación en un vídeo que te compartimos en La Verdad Noticias.

“Estábamos en un lugar público, habré estado en esa noche, en esa mesa no más de cinco minutos y bueno, salieron en las redes que yo era infiel, que ando haciendo sin Andrea, pues les cuento que somos pareja, pero somos individuos que cada quien hace sus cosas”, dijo.

De acuerdo al ex- timbiriche, la mujer con la que fue fotografiado era pareja de un amigo suyo, y la reunión - realizada por el Día del Padre - era del conocimiento de Andrea y sus hijas, pues se trataba de un trabajo en el que pretendía cerrar un negocio restaurantero.

¿Andrea Legarreta y Erik Rubin se separan?

Andrea Legarreta y Erik Rubín cumplen 21 años de casados este 2021

La historia de amor de los famosos comenzó hace más de 20 años cuando unos amigos en común los presentaron. 2 décadas después, las estrellas dieron una cátedra del porqué su matrimonio es tan fuerte pese a los rumores y escándalos como el actual.

“Hemos tenido momentos duros, etapas complicadas, pero no esto, esto es una estupidez, esto es querer encontrar algo negativo donde no lo hay... perdón, pero quienes piensen que un matrimonio significa encerrarse en una jaula para mí no es eso”, dijo Legarreta.

“Él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira [...] no por eso estamos pintándonos el cuerno ni nos traicionamos ni hacemos cosas que puedan dañar nuestra historia que sí es real, porque no es un matrimonio abierto”, dijo la conductora.

El cantante también criticó a quienes creen que el matrimonio implica renunciar a amistades o vivir encerrados, y como los medios “ofendieron a mis hijas, ofenden a Andrea, me ofenden a mi” al viralizar la historia de su supuesta infidelidad.

Andrea Legarreta y Erik Rubin aseguraron que su matrimonio se basa en el amor y confianza entre ellos, así como el amor por sus hijas; “estamos juntos porque nos amamos”, dijo la conductora de Hoy.

