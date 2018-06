La verdad detrás de la llamada que Luis Miguel recibió, en programa de Verónica Castro

La verdad detrás de la llamada que Luis Miguel recibió, en programa de Veronica Castro

En una de las escenas del último capítulo de Luis Miguel la serie, se muestra una conversación telefónica entre Luismi y su hermano Alejandro durante el programa " ¡Aquí está !", Conducido por Verónica Castro en 1989 .

En dicha llamada se puede percibir un poco de tensión entre los hermanos, por el distanciamiento, sin embargo, len la vida real los hechos no fueron exactamente iguales.

Dentro de la ficción de la serie de Netflix, el 'Sol' recibía en vivo, una llamada de su hermano Álex, una comunicación que se mostró bastante incómoda luego que este le reclamara al mayor el haber permitido que lo internen en un colegio de Miami.

Diego Boneta (Luis Miguel) y la actriz que interpreta a Verónica Castro.





"¿Dónde estás?", le pregunta Luis Miguel a Álex. "¿Cómo que dónde ando? Donde me dejaron hace meses, en Miami", responde el menor mientras que el cantante trata de ocultar su incomodidad invitándolo al concierto de su próxima gira.

"Mándame pasaje", le pide un molesto Álex a Luis Miguel. "Pero claro que te mando boleto, en primera fila", le responde el cantante. "Boleto de avión, güey", le reclama su hermano. Cabe mencionar que en la serie, este trato de Alejandro con Luis Miguel responde a la molestia que siente el hermano menor por el aparente desinterés del cantante ante la desaparición de su madre.

Lo que realmente sucedió en la entrevista de Verónica Castro a Luis Miguel.

En la vida real, esta llamada sí paso y fue durante una entrevista en el programa de Verónica Castro , pero la tensión entre los hermanos fue menos evidente. Alejandro y Luis Miguel se saludaron, " El Sol " se mostró emocionado al hablar con su hermano e intercambiar algunas palabras.

"Hermano de mi vida, te adoro, te amo, ¿Cómo estas?", pregunta Luis Miguel en el inicio de la conversación. A los que Álex responde: "Aquí, cansado", pues está en Miami estudiando y son las 2 a.m. en ese momento.

Es cuando Verónica Castro interviene y pregunta cómo lo ve a su hermano. A lo que él responde que "bastante crecidito". Segundos después, los hermanos bromean sobre quién de los dos fue el más travieso de niño. Ya casi al final de la llamada, Luis Miguel se muestra contento por la entrevista pues según és, es una forma de conectarse con su familia.

"Ahora lo puedo estar (unido) a través de la televisión con mi familia. Mi padre está en España, mi madre está en Italia, mi hermano está en Miami. Qué bonito tener la oportunidad de mandarles un beso muy cariñoso y decirles que los quiero mucho".

Durante la charla entre Verónica y Luismi, también se abordaron diferentes temas, como la familia y los rumores sobre la paternidad de "El Sol".

"Extraño mucho a mi madre, más bien yo diría que es lo que más extraño es, a la que menos tengo oportunidad de ver, y de hecho a mi familia la extraña mucho", fueron algunas de las declaraciones que Luismi , dio sobre su madre.

"Hay muchas cosas que dicen las revistas", dijo Verónica refiriéndose al tema de la paternidad de Luis Miguel , a lo que él respondía "¡Ay, Dios mío! ¿Ahora ya soy papá? Ya no saben ni qué inventar. Que yo sepa no, que tú esté consciente, no ", dijo el cantante.