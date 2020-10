La verdad de Mia Khalifa después de los videos para adultos

A pesar de haber trabajado en la industria del cine para adultos durante solo unos meses, la estadounidense-libanesa Mia Khalifa saltó a la fama (o lo que ella describe como infamia) a escala internacional. Desde amenazas de muerte hasta problemas de autoestima, tuvo muchas cosas con las que lidiar a nivel personal después de su breve carrera en el porno.

Si bien anteriormente había evitado hablar públicamente sobre su experiencia, la personalidad de las redes sociales y comentarista deportiva de 26 años se sentó recientemente con la entrenadora de vida Megan Abbott, que resulta ser una amiga suya, y finalmente se refirió a su pasado.

Mia Khalifa contó su historia

En la entrevista, Khalifa habló sobre cómo fue crecer con problemas de imagen corporal y anhelar la atención masculina, los factores complejos que entraron en juego cuando ingresó a la industria del cine para adultos y cómo está aprendiendo a dejar de lado la vergüenza. asociado con su pasado.

Khalifa nació en Líbano, se mudó con su familia a los Estados Unidos en 2001, asistió a un internado militar y luego estudió historia en la Universidad de Texas en El Paso.

Trabajó en la industria del cine para adultos durante casi cuatro meses entre 2014 y 2015, se volvió viral de la noche a la mañana y se ubicó como la artista número uno en el popular sitio web para adultos PornHub en diciembre de 2014. Recientemente reveló que ganó un total de 12,000 dólares durante su tiempo en la industria.

Amenazas a Khalifa tras polémico video

En una de sus películas más famosas, pero controvertidas, la estrella usa un hiyab mientras mantiene relaciones sexuales con un actor masculino y una actriz mayor que también usa hiyab. Como resultado, dijo que recibió amenazas del llamado Estado Islámico (o Daesh), con mensajes que capturaban la dirección de su casa y amenazaban con decapitarla.

Finalmente decidió dejar el porno, pero aún mantiene una gran cantidad de seguidores en línea. 2.8 millones de seguidores en Twitter y aproximadamente 16.8 millones en Instagram.

Mia Khalifa recibió amenazas

Mia no está orgullosa de ser una actriz porno

Si bien algunos artistas de cine para adultos han defendido el argumento de que "el trabajo sexual es trabajo" e incluso han hablado de disfrutarlo, Khalifa no se siente completamente en paz con su trabajo en la industria, y mucho menos orgullosa de él.

Khalifa habla de su malestar por haber sido presentada como actriz porno y dice que siente "una enorme nube de vergüenza. Todavía estoy trabajando en la aceptación, pero definitivamente no estoy orgulloso de ello".

Ella señala que aún no ha llegado a un acuerdo con su pasado y espera llegar a un punto en el que se sienta cómoda con él en la medida en que alguien que se refiera a ella como una estrella del porno no la avergüence.

"No fui yo. Nunca me sentí auténtica o genuina. Nunca me gustó tanto o el aspecto de la fama, o el aspecto de la infamia", dice.

Aún así, admite tener sentimientos encontrados al pensar en haber trabajado en el porno:

"Es difícil para mí decir que no me arrepiento de la pornografía, pero al mismo tiempo no estaría donde estoy y tendría las personas en mi vida que estoy si no fuera por eso".

Mia tuvo una etapa de rebeldía

La estrella explica que sus padres la sobreprotegieron después de mudarse a los Estados Unidos, lo que finalmente la llevó a sentirse sometida a un "proverbial estrangulamiento" y, por lo tanto, a experimentar "la necesidad de rebelarse".

Ella acababa de comenzar la escuela en los Estados Unidos cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre, después de lo cual fue intimidada y descrita como "terrorista".

"No conocía mi lugar en Estados Unidos, en la escuela, ni siquiera en mi familia", revela, diciendo que ese sentimiento "alimentó su rebelión".

Mia tuvo una etapa de rebeldía

Problemas de autoestima de Mia Khalifa

Habiendo perdido peso durante su último año en la escuela secundaria y durante la universidad, Khalifa no se sentía cómoda con su cuerpo, especialmente cuando se trataba de sus senos.

"Parecía que tenía cuatro hijos", recuerda.

Por lo tanto, se mudó a Miami, Florida, para someterse a un aumento de senos, que terminó en un gran impulso para su autoestima. Ella describe la experiencia como la primera vez que se siente bonita, pero enfatiza que "fue la clase de belleza poco saludable, una belleza en la que necesitaba que me dijeran que era bonita, como si necesitara esa atención".

"Fue muy perjudicial para mi autoestima".

¿Cómo llegó Mia a la industria?

Poco después de su cirugía, un hombre al azar la felicitó y le preguntó si le gustaría ser modelo para la empresa en la que trabajaba, que resultó ser de la industria del porno.

Después de visitar sus oficinas y sentirse cómoda en ella, especialmente porque la mayoría del equipo era mujer, decidió aceptar su oferta.

Había asumido que sería su "pequeño secreto sucio" y pensó que podría ocultárselo a las personas en su vida, lo cual admite que fue ingenuo.

En cuanto a sus puntos de vista sobre el sexo en ese momento, dice que siempre lo consideró como algo muy "natural" y "primordial" y reconoció la diferencia entre "simplemente quererlo y querer estar con alguien".

En cuanto a su experiencia en el rodaje de las películas, recuerda haberse sentido "mimada", divertirse y sentirse cómoda. Sin embargo, cuando se trataba de filmar las escenas reales, que según ella solo duraron unos 15 minutos, experimentó un "apagón" y no recuerda nada de eso.

Mia Khalifa su camino a la fama mundial

La actriz se sentía incomoda tras la filmación de sus videos

"Después de que todo el efecto de sentirme validada debido a la pornografía desapareció, inmediatamente comencé a sentir vergüenza cada vez que un hombre me miraba de cierta manera. Pude sentir de inmediato que "Dios mío, esta persona me ha visto desnuda y nunca quiero darles la satisfacción de sentir que me tienen un apego", dice.

Sintiéndose insegura e incómoda cuando la gente reconoció quién era, comenzó a alejarse del foco de atención, a vestirse de manera informal y a evitar salir de su casa.

Ella destaca los encuentros en los que "la gente se sintió con derecho a tocarla" en público porque "sentían que me conocían en línea o pensaban que yo era de cierta manera porque hacía pornografía o que estaba de acuerdo con que mi privacidad fuera invadida físicamente".

Todavía evita la atención del público y se niega a tomar fotos con extraños porque la hace sentir "sucia" saber que dejó entrar a alguien en su espacio personal.

Mia brilla como comentarista deportiva

Con la esperanza de "cambiar la narrativa" y reconstruir su carrera, Khalifa se mudó a Austin, Texas, y buscó su pasión en los deportes. Se centró en crecer como persona y aprender a dejar de depender de los hombres para la felicidad y la validación, lo que significaba quedarse soltera durante unos dos años.

Su mayor punto de inflexión ocurrió cuando comenzó a ver a un psicólogo, que resulta ser el prometido de Abbott, y aprendió a valorarse a sí misma y a cortar los lazos tóxicos, que ella describe como empoderadores.

"Toda la validación que recibí de los hombres fue siempre temporal", dice, revelando que "nunca se sintió más validada" que durante sus dos años como mujer soltera.

Mia tuvo miedo de no ser amada

Khalifa admite que anteriormente había temido no poder encontrar pareja y formar una familia, pensando que sus películas para adultos serían el último factor decisivo.

Sin embargo, terminó conociendo a su ahora prometido, el chef sueco Robert Sandberg, a quien no le importa su pasado y aprecia sus esfuerzos por crecer más allá de él, al igual que su familia.

Mia Khalifa

Relación con Robert Sandberg

En el mes de marzo, la ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa y el chef Robert Sandberg anunciaron su compromiso con una hermosa fotografía que dio la vuelta al mundo.

En sus redes sociales la libanesa presume cada que puede a su hermoso chef, quien la consiente con cenas románticas, salidas espontáneas y citas muy tiernas.

Robert se ha mantenido lejos del tema mediático, sin embargo es un reconocido cocinero que en 2016 ganó el título “Worldchefs Hans Bueschkens Young Chef”. Además ha trabajado en los mejores restaurantes del mundo.

La pareja se conoció de manera muy curiosa, pues él le envió un mensaje directo a Khalifa a través de Instagram y ahí fue como comenzaron a platicar. Así lo contó ella en uno de sus videos en Youtube que subió al lado de su pareja.

Si bien podría parecer que el pasado de la ex actriz sería un problema, lo cierto es que Robert ha demostrado que la ama y no le interesa cuál fue la profesión que tuvo su prometida.

Un gran obstáculo al que se tuvieron que enfrentar fue la distancia, pues él viaja a distintos países del mundo a cocinar, pero eso no fue problema para el amor. Mia lo describe como una persona pacífica, leal e inteligente.

Datos sobre Robert Sandberg

Al igual que Kahlifa, Sandberg tiene 26 años.

Es originario de Suecia.

Es del signo zodiacal capricornio.

Su carrera mediática comenzó cuando en 2012 empezó a compartir fotos de sus comidas a través de Instagram (@robertsandberg), donde actualmente tiene más de 900 mil seguidores.

Es chef profesional reconocido por trabajar como sous chef en Kong Hans Kaelder en Copenhague.

En 2016 ganó el título “Worldchefs Hans Bueschkens Young Chef” uno de los más importantes premios dentro del gremio gastronómico.

Mia Khalifa actualmente tiene 27 años, pero en un momento de su vida que duró tres meses, incursionó en el mundo del cine para adultos. Ahora la joven quiere cambiar el rumbo de su carrera, pues desea borrar el rastro de lo que tantos problemas le trajo hace 6 años.