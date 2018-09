'La venganza de los ex': El reality de MTV que promete desbancar a 'Acapulco Shore'

Acapulco Shore se encuentra vulnerable, pues un nuevo reality show lanzado por la misma televisora (MTV), se encuentra pisándole rápidamente los talones, y con miras para desbancarlo de los rankings de popularidad.

Nos referimos a 'La Venganza de los Ex', un nuevo programa de telerealidad donde un equipo de mexicanos disfrutarán de la fiesta, el drama y la diversión, dentro de un nuevo reality que los hará integrarse como familia.

Hasta este punto, nada suena ajeno a lo que nos ha presentado #AcaShore, sin embargo, aquí viene lo interesante; lo que los participantes no saben, es que en el momento menos esperado, sus ex novios formarán parte del elenco, haciéndolos revivir momentos desagradables, celos o en el mejor de los casos alguna reconciliación.

Luis, mejor conocido como 'Sargento', Renata Aragón, Óscar Plascencia, Norma Antúnez, Gina Segura, Ernesto Leal, Alejandro Martin y Monserrath Ávila formarán parte de este nuevo elenco que produce el canal MTV.

Norma y 'Sargento' compartieron detalles de este nuevo show, y confesaron que cada vez será más intenso, dramático y sobre todo interesante, ya que no se esperaban que sus ex parejas aparecieran en el episodio, pues ellos pensaban que únicamente iban a a pasar un rato agradable en las playas de Tulum, en compañía de caras nuevas.

“Me trajeron con engaños, yo no sabía que de pronto me iban aparecer ex novias y de repente ves cómo llega una y no va sola, llega con su maleta y se instala, me quedé sorprendido y te das cuenta que todo va a cambiar, porque llegan con una actitud no tan buena onda; después ves que no solo es ella, van llegando una tras otra, no sabía ni qué hacer, se me juntó todo”, dijo 'Sargento'.