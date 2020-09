La unidad de DAY6 "Even Of Day" encabeza las listas de iTunes con su primer lanzamiento

La unidad de DAY6 "Even Of Day" encabeza las listas de iTunes de todo el mundo con su primer lanzamiento

Even of Day es la primera unidad que ha tenido la K-band DAY6, que consta de los miembros Young K, Wonpil y Dowoon. Esta hizo su debut oficial con el mini álbum "The Book of Us: Gluon - Nothing can tear us apart", con la canción principal "Where the sea sleep" el 31 de agosto a las 6 p.m. KST, y causó gran impacto con sus fans y en iTunes.

Poco después de su lanzamiento, el mini álbum subió a la cima de las listas de iTunes en varios países de todo el mundo, mientras que su canción principal, "Where the Sea Sleeps", alcanzó el número 1 en varias listas nacionales en tiempo real, incluidas Bugs y Naver Music.

Una nueva unidad

Las canciones del álbum fueron co-compuestas por los miembros de Even of Day, Young K, Wonpil y Hong Ji Sang, con letra escrita por Young K. La unidad describió las diferencias musicales entre Even of Day y DAY6. Young K dijo: “Cambiamos nuestros instrumentos y música. Nos enfocamos en usar baterías y sintetizadores electrónicos, y ampliamos nuestro rango de expresión musical a medida que el bajo y la guitarra eléctrica alternaban entre sus roles habituales. En cuanto a las melodías y las letras, optamos por continuar con el estilo de DAY6 ".

La canción principal "Where the Sea Sleeps" fue visualizada un video musical animado que presenta a los miembros de DAY6 como personajes animales. Este video ya ha tocado los corazones de muchos con su adorable pero reveladora historia.

Si aún no lo has visto, puedes ver su nuevo y conmovedor video musical para "Where the Sea Sleeps" aquí.

Según JYP Entertainment, a las 9:30 a. M. KST del 2 de septiembre, "The Book of Us: Gluon - Nothing puede destrozarnos" había alcanzado el número 1 en las listas de mejores álbumes de iTunes en al menos 11 regiones diferentes, incluido Hong Kong. , Malasia, Singapur y más.

¡Felicitaciones a DAY6 (Even of Day)!