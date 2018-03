La única vez que me fijé en físico... la ca&%e: Natália Subtil

Natália Subtil acudió al estreno del show “Sólo para mujeres” para apoyar el proyecto que produce el abuelo de su hija Mila, producto de su relación con Sergio Mayer Mori, quien también estuvo presente en el evento. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México A diferencia del joven, la brasileña se detuvo para platicar con los medios, quienes la cuestionaron sobre sus gustos por los hombres, a lo que ella respondió: “No me fijo mucho en el físico, la única vez que me fijé en físico la cagué, pero me gusta la inteligencia, cómo son, cómo te tratan, más eso, el caballerismo es lo que más me gusta”.

@spmshow ♥️ make up: @salvadorgonzalezmakeup • @serendipiasalon Una publicación compartida por Natália Subtil ?? (@nataliasubtil) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 7:00 PDT Y para que no quedara alguna duda sobre a quién describía con su comentario, Subtil agregó: “me fijé en otra cosa y la cagué, pero todo bien, aprendí, me dejó una cosita hermosa”, refiriéndose a su hija. Asimismo, Natália reiteró que a pesar de que en este momento tiene una buena relación con el hijo de Bárbara Mori, continuará su lucha por obtener la patria postead de la pequeña Mila. Posteriormente, la modelo fue interrogada sobre la encuesta que en días pasados realizó su ex, quien mostró su interés por casarse con la joven modelo Karla Laviada. “Pero sé que sale con muchas, entonces no se fijen en una, la chica está hermosa, obviamente”. My real love Una publicación compartida por Natália Subtil ?? (@nataliasubtil) el 14 de Oct de 2017 a la(s) 4:31 PDT Al respecto sobre si Mayer Mori podría ser parte del show, la también cantante comentó: “no creo, qué va a enseñar, está súper flaco, no tiene nada”. Mamá! Una publicación compartida por Natália Subtil ?? (@nataliasubtil) el 7 de Oct de 2017 a la(s) 7:11 PDT Finalmente, Natália comentó por su interés en alguno de los integrantes del espectáculo. Finalmente, Natália comentó por su interés en alguno de los integrantes del espectáculo. “No conozco a nadie pero me están hablando mucho de Emmanuel (Palomares), ¡pero (es) otro chavito!, ni lo conozco, pero saliendo te voy a decir, ahorita no tengo idea”. Al respecto sobre si Mayer Mori podría ser parte del show, la también cantante comentó: “no creo, qué va a enseñar, está súper flaco, no tiene nada”. Y para que no quedara alguna duda sobre a quién describía con su comentario, Subtil agregó: “me fijé en otra cosa y la cagué, pero todo bien, aprendí, me dejó una cosita hermosa”, refiriéndose a su hija. Asimismo, Natália reiteró que a pesar de que en este momento tiene una buena relación con el hijo de Bárbara Mori, continuará su lucha por obtener la patria postead de la pequeña Mila. Posteriormente, la modelo fue interrogada sobre la encuesta que en días pasados realizó su ex, quien mostró su interés por casarse con la joven modelo Karla Laviada. “Pero sé que sale con muchas, entonces no se fijen en una, la chica está hermosa, obviamente”. Te puede interesar