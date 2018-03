La última voluntad de la 'comare' Karla Luna

SABEMOS QUE EN TUS PLANES NO ESTÁ MORIR, PERO SI DIOS LO DECIDIERA.

¿QUÉ PASARÍA CON TUS HIJOS?

Nunca me he puesto a pensar en eso, pero soy consciente de que nadie tiene garantizada la vida, y en ese caso, hablaría con Américo, el padre de mis hijas pequeñas, y le pediría que a mis hijos no los separen. Ésa sería mi última voluntad.

¿A DIOS QUE LE PEDIRÍAS?

"QUE NO ME DEJE DE BENDECIR. TENGO LA CERTEZA Y LA CONFIANZA DE QUE VOY A VIVIR MUCHOS AÑOS. LE DIRÍA QUE NO SE OLVIDE NUNCA DE MÍ Y DE MIS HIJOS" FINALIZÓ.

MUERTE La actriz y comediante Karla Luna falleció durante la tarde de este jueves. De acuerdo a reporte de algunos medios de comunicación, perdió la vida alrededor de las 18:00 horas.

Karla se hizo famosa por su personaje en Las Lavanderas, y tras enfrentar una larga lucha contra el cáncer, dejó de vivir.