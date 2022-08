La última voluntad de Juan Gabriel y que su familia pudo cumplir

La última voluntad del 'Divo de Juárez' antes de morir

Este 28 de agosto se cumplen 6 años del fallecimiento de Juan Gabriel y con ello rememoramos cuál fue la última voluntad que el "Divo de Juárez" expresó antes de morir y que curiosamente su familia logró hacer realidad.

Escritor, productor musical, actor, cantante e intérprete, fueron tan solo algunos de los adjetivos con los que El divo de Juárez logró hacerse con su carrera de más de 40 años, sin embargo también destacó por ser una persona muy cercana a su familia y arraigado a sus raíces mexicanas.

En el aniversario luctuoso del Divo de Juárez, en La Verdad Noticias te compartimos cuál fue la última voluntad que tuvo antes de morir y como su familia logró hacer realidad dicho el sueño que en vida expresó le hubiera encantado.

Un día como hoy pero de 2016 se da a conocer la noticia de la muerte del cantante Alberto Aguilera Valadez, quien antes de fallecer confesó a sus seres queridos que sus cenizas fueran colocadas sobre la chimenea de su casa ubicada en Ciudad Juárez.

Después de las ceremonias en el Palacio de Bellas Artes y luego del homenaje que el pueblo mexicano le hizo trazo, la familia del cantautor logró hacer realidad dicho sueño y colocar sus cenizas en el dicho que él pidió especifícame.

En parte revelaron la decisión que tuvieron para cremar al artista, ya que él "no deseaba que le tomaran fotografías y que luego se difundieran en las redes sociales”, motivo por el cual también realizaron dicha ceremonia en completa privacidad.

Se cumplen seis años de la muerte de Juan Gabriel

Este domingo 28 de agosto se cumplen 6 años del lamentable fallecimiento de Alberto Aguilera Valadez, apodado como el 'Divo de Juárez' y quien dejara un legado invaluable en la industria del entretenimiento.

Canciones como Amor eterno, La Frontera, Ya lo sé que tú te vas, Querida, Así fue, Abrázame muy fuerte, No vale la pena, Te lo pido por favor, Caray, No tengo dinero, Porque me haces llorar y muchas otras más forman parte del legado musical de Alberto Aguilera Valadez.

Juan Gabriel falleció de un infarto fulminante el pasado 28 de agosto de 2016 en su casa de Santa Mónica en California, Estados Unidos.



