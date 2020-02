La última película de Cameron Boyce se estrenará a finales de Febrero

Cameron Boyce fue un juvenil actor estadounidense que cobró popularidad dentro de la industria del cine gracias a sus papeles interpretados dentro de grandes producciones como Mirrors, Eagle Eye, las series Jessie y Gamer's Guide to Pretty Much Everything así como su papel como protagonista en la saga de Descendientes.

Desafortunadamente el 6 de julio del año pasado se dio a conocer que la estrella de Disney había fallecido mientras dormía a causa de un ataque repentino que se produjo a causa de la epilepsia que padecía; sus restos fueron cremados y entregados a su padre Víctor Boyce.

El fallecimiento de Cameron Boyce provocó gran conmoción en las redes sociales debido a que el actor apenas acababa de cumplir los 20 años y por varias semanas se pudieron observar emotivos homenajes que sus fieles fanáticas y la industria del cine dedicaron en su memoria.

Runt, la última película donde participó Cameron Boyce se estrenará en el Mammoth Film Festival

Uno de los últimos proyectos en los que participó Cameron Boyce fue “Runt” pues se sabe que el actor falleció cuando la película se encontraba en proceso de post-producción y edición por lo cual se convierte en una de las cintas cinematográficas más importantes de la estrella Disney.

Se sabe que “Rush” será expuesta el próximo 29 de febrero durante los eventos del Mammoth Film Festival que se realizan en el estado de California, Estados Unidos y se espera que sus padres Víctor y Libby Boyce estén presentes cuando la cinta sea expuesta al público.

“Runt” retratará a Cameron Boyce como Cal, un adolescente que se encuentra viviendo dolorosas experiencias que terminarán convirtiéndolo en una persona fría; se cree que este puede ser uno de los personajes más crudos que el actor pudo haber interpretado en su corta carrera dentro de la industria del cine.

