La triste verdad por la que Namor no tendrá su propia película en el MCU

Solo han pasado algunas semanas desde que se estrenó Black Panther: Wakanda Forever y la gente sigue hablando de esta película del Universo Cinematográfico de Marvel.

No solo quedaron sorprendieron con la historia que nos presentaron, pues en la cinta se da la despedida a T’Challa tras la muerte de Chadwick Boseman, también impactaron con el antagonista que introdujeron en esta ocasión, ni más ni menos que Namor, interpretado por Tenoch Huerta.

A muchos seguidores de Marvel en México, les gustaría ver más de este antihéroe y su mundo en la pantalla grande, pero lamentablemente hay malas noticias, ya que esto no será posible.

¿Película de Namor en solitario es imposible?

Y quizá en este punto se estén preguntando cuál es la razón por la que Namor no puede tener su propia película dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Así como sucede con otros personajes de cómics de Marvel, los derechos del gobernante de Tlalocan no le pertenecen a Disney ni tampoco venían incluidos con Fox cuando compraron la compañía.

De acuerdo con The Wrap, Universal Studios cuenta con la autorización para explotar al antagonista de Black Panther: Wakanda Forever.

Por si esto no fuera suficiente, también tienen los derechos de Hulk, así que como verán, el destino del papel de Tenoch Huerta no depende de la casa de Mickey Mouse y Universal tiene la última palabra a la hora de decidir si permiten que aparezca en otro proyecto del MCU o no.

La buena noticia es que según la misma fuente, volveremos a ver al personaje en el futuro –o eso fue lo que dijo el productor Nate Moore–, pero no en una película en solitario, tal como pasa con el ‘hombre verde’.

¿De qué manera regresará Namor?

Sin embargo, probablemente no lo sepan pero desde hace ya varios años nació la idea de hacer una cinta sobre Namor.

Resulta que a finales de los 90, Marvel estaba en serios problemas económicos, es por eso que se ganaron una lana vendiendo los derechos de algunos personajes y en 2001, a seis meses de la famosa bancarrota de la empresa, anunciaron que Universal Studios logró hacerse con el rey de Atlantis e incluso querían crear una franquicia con él.

Las cosas iban tan serias que contrataron a varios escritores y directores para que trabajaran en el proyecto.

La idea era aprovechar que ya habían estrenado Hulk de Ang Lee –que a pesar de contar con varias críticas negativas, le estaba yendo muy bien en taquilla– para volver a colaborar con Marvel Studios en una película del submarinero. Pero con el paso del tiempo, las noticias de esta producción fueron desapareciendo hasta que de plano, descartaron todo lo que tenía que ver con este personaje.

