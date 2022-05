La trilogía de “El Señor de los Anillos” en versión extendida ya está en HBO Max

Las tres películas en sus versiones extendidas ya se pueden ver en streaming/Foto: Eloutput

La trilogía de “El Señor de los Anillos” (The Lord of the Rings) en su versión extendida se estrenó en la plataforma de streaming HBO Max durante el sábado 21 de mayo, por lo que los fans de esta inolvidable historia creada por J. R. R. Tolkien y dirigida por Peter Jackson finalmente podrán verla desde casa.

Pese a que hay quienes disfrutan viendo aquellas películas con las ediciones físicas de su colección, a partir de este fin de semana ya no será necesario sacar los DVDs o Blu-rays para revivir las versiones extendidas de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Ya que las tres películas de El Señor de los Anillos ya se encuentran en la plataforma.

HBO Max estrena las versiones extendidas de El Señor de los Anillos

Tu viaje por la Tierra Media comienza aquí ✨ Las versiones extendidas de la saga de #ELSeñorDeLosAnillos ya están disponibles. pic.twitter.com/4LA5xcNXtM — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 21, 2022

Aparte de ver las versiones cinematográficas, ahora pueden disfrutar de la edición de 3 horas 48 minutos de La Comunidad del Anillo, el corte de 3 horas y 55 minutos de Las Dos Torres y, por supuesto, la versión de 4 horas y 23 minutos de El Retorno del Rey.

No obstante, es importante que tengas en cuenta que estas versiones extendidas solo están disponibles en inglés, por lo que aunque hay subtítulos en español latino, ninguna de ellas se puede reproducir con un doblaje al español latino.

Como te hemos dicho en La Verdd Noticias, la novela narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, hobbit de la Comarca, para destruir el Anillo Único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor oscuro, Sauron.

¿Cuándo sale la serie de El Señor de los Anillos?

La nueva serie es una de las más esperadas por los fans/Foto: Vandal

La serie “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” se estrenará a través de la plataforma Amazon Prime Video a partir del 2 de septiembre de 2022. Considerada una de las producciones más caras de la historia, es posible que también logre estar disponible en HBO Max debido al convenio entre ambas compañías.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!