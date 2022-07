La transformación de Shiloh Jolie-Pitt, la hija no binaria de Brangelina

El drástico cambio del hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt ha causado gran polémica en redes sociales.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, conocida en el mundo de la farándula internacional por ser la primogénita de Angelina Jolie y Brad Pitt, se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales debido a la increíble transformación física que ha sufrido en los últimos años, esto debido a su identidad no binaria.

Era 2019 cuando la joven inició un tratamiento hormonal para cambiar de género, pues ella no se sentía identificada como mujer. Incluso, se sabe que le pidió a sus famosos padres que respetaran su identidad, la llamaran por el nombre de John y le permitieran usar ropa de hombre, peticiones a los que ellos accedieron gustosamente.

La hija de la pareja ha causado furor en redes sociales con su apariencia.

Por varios años, John Jolie-Pitt se presumió ante la prensa con vestuarios masculinos, algo que causó gran polémica entre el público. Sin embargo, ella dejó a más de uno con la boca abierta al aparecer con un nuevo look femenino, lo cual generó un sinfín de dudas en lo que respecta a su transición de género.

Lo que debes de saber acerca de Shiloh Jolie Pitt

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt nació el 27 de mayo de 2006, por lo que ahora tiene 16 años. A su corta edad, la joven ha acaparado la atención de la prensa por su belleza y carisma, pero también por su gran destreza y talento para el baile.

En lo que respecta a su tratamiento hormonal, es muy poca la información que se sabe. Sin embargo, los cibernautas aseguran que la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt pudo haberse arrepentido o estar sufriendo disforia de género, un problema muy frecuente entre las personas que se identifican como no binarias o trans.

¿Qué quiere decir ser no binario?

El género no binario está fuertemente representado en la industria del entretenimiento.

Una persona no binaria es aquella que no se ajusta al género, no se siente necesariamente conforme con una identidad de género masculina o femenina, o se relaciona con elementos de ambas, o con ninguna. Es una identidad bastante común pero es constantemente reprimida por la discriminación que impera en la sociedad.

