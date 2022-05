La transformación de Daniel Radcliffe, desde Harry Potter hasta el 2022

Durante diez años, la franquicia cinematográfica de "Harry Potter" trajo magia y asombro a los cinéfilos de todo el mundo.

Ya sea que fueran fanáticos de los libros originales o que fueran introducidos al Mundo Mágico por primera vez, personas de todas las edades se vieron atraídas por la saga épica del niño mago y su lucha contra el malvado Lord Voldemort.

Después de buscar en el mundo al joven actor perfecto para interpretar el papel principal, el equipo de casting descubrió a Daniel Radcliffe, de 11 años, un nombre que se convertiría en sinónimo de la franquicia en los años venideros. Sin embargo, hay mucho más en él que solo Harry Potter.

Aunque puede ser recordado para siempre como el niño que vivió, la carrera de Daniel Radcliffe no terminó después de las películas de "Harry Potter". De hecho, el actor británico ha tenido bastante éxito en papeles de televisión, cine y teatro durante la última década.

Algunos pueden haber sido más lucrativos que otros, pero el hecho de que el talentoso Radcliffe todavía tenga un trabajo regular (y se le ofrezca una variedad de roles) demuestra que no todos los actores son víctimas del encasillamiento. Ha estado en un viaje notable desde su tiempo en Hogwarts, y se ha transformado en los años posteriores.

Daniel Radcliffe consiguió varios papeles entre Harry Potter

Daniel Radcliffe en My Boy Jack

Es posible que la franquicia de "Harry Potter" haya creado a Daniel Radcliffe y sus jóvenes coprotagonistas, pero los fanáticos se sorprenderán al saber que el actor logró encajar en un par de otros proyectos entre visitas a Hogwarts. En 2007, el británico protagonizó dos películas muy diferentes.

En "My Boy Jack", Radcliffe interpreta a John Kipling, el hijo del renombrado autor inglés Rudyard Kipling. Esta película para televisión está basada en una obra de teatro de David Haig (quien interpreta a Rudyard Kipling) y cuenta la historia real de cómo John se unió al ejército británico al comienzo de la Primera Guerra Mundial.

John quedó desaparecido después de ser enviado al frente, y su Los esfuerzos posteriores de la familia para descubrir su destino se tratan aquí. "My Boy Jack" recibió críticas en su mayoría positivas, y medios como el San Francisco Chronicle elogiaron la actuación de Radcliffe en particular.

Daniel Radcliffe en el teatro

Radcliffe hizo su debut en el escenario en 2007, protagonizando el drama psicológico "Equus". Una obra repleta de temas extraños y algo inquietantes, "Equus" sigue a un psiquiatra que se hace cargo del caso de un joven con una obsesión enfermiza por los caballos. Radcliffe interpretó a Alan Strang, el joven en cuestión.

Los críticos elogiaron a Radcliffe, que entonces tenía 17 años, por su atrevida actuación, que fue una gran desviación de su papel de Harry Potter. Una serie de titulares durante la ejecución del programa destacaron el hecho de que Radcliffe tenía una escena de desnudo durante la obra, una idea que parecía encontrar absurda.

"Solo estoy desnudo durante unos siete minutos en un programa que dura aproximadamente dos horas y cuarto", dijo.

Cuando "Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2" llegó a los cines en 2011, Radcliffe regresó a Broadway para protagonizar el musical nominado al Tony "Cómo tener éxito en los negocios sin realmente intentarlo". A lo largo de los años, ha aparecido en otras obras de teatro, como "The Cripple of Inishmaan", "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead" y "Endgame".

