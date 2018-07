La trágica vida de Demi Lovato: Drogas, trastornos y pensamientos de muerte

Demi Lovato pasó por un momento bastante crítico con lo ya mencionado en diversos medios. Esta problemática lleva muchísimos años con ella, de acuerdo a sus confesiones, desde los siete años, la cantante la cantante Demi Lovato ha tenido una vida trágica en la que se ha rodeado de drogas, trastornos y pensamientos de muerte.

En una ocasión, la misma Demi Lovato contó acerca de la lucha que ha tenido que afrontar desde que era pequeña; por un tiempo dejó todo este mundo de fantasía que solo la lastimaba, pero fue a mediados de marzo del presente año cuando festejaba seis años de sobriedad, pues aparentemente estaba tratando de curarse y su voluntad propia la ayudaba a vencer todos los obstáculos; "Me da vergüenza mirar atrás y ver quien fui", dijo.

En 2017 estrenó un documental llamado Simply Complicated en el que habló abiertamente acerca de toda la ola de vivencias negativas por las que pasó y sus palabras fueron:

"Estaba deprimida a una edad muy, muy temprana. Me fascinaba la muerte. Me preguntaba cómo sería tener un funeral. Nunca supe por qué tenía pensamientos tan oscuros y me tomó mucho tempo descubrir qué es lo que pasaba"