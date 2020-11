La trágica muerte del conductor americano, Alex Trebek, EXPLICADA

2020 ha sido un año largo y pesado. Y mientras estos últimos meses finalmente están mostrando una luz en el horizonte, en múltiples frentes, la segunda semana de noviembre trajo una triste noticia, con respecto a la muerte de otra figura icónica: Alex Trebek, de Jeopardy.

Nacido el 22 de julio de 1940 en Subury, Canadá, Alex Trebek asistió originalmente a la Universidad de Ottawa con la intención de especializarse en filosofía.

La carrera en la televisión de Alex Trebek

Tras graduarse de la universidad, Alex Trebek cambió de rumbo, prefiriendo el trabajo de periodista y reportero, demostrando una presencia tranquila y natural frente a la cámara. Después de algún tiempo haciendo este tipo de trabajo para CBC TV, cambió de marcha una vez más.

En está ocasión, Alex Trebek se dedicó a servir como presentador de programas de CBC como Reach to the Top, que involucraba batallas académicas entre equipos de estudiantes adolescentes, seguidas de 1970 como presentador del programa de juegos Jackpot, y luego otro concierto como anfitrión de The Wizard of Odds de 1973.

Alex Trebek falleció el 8 de noviembre 2020

Estos trabajos más pequeños lo prepararían para su último legado, en 1984, cuando se convirtió en el presentador de Jeopardy, convirtiéndose así en una figura icónica para generaciones.

Fue en este papel donde Alex Trebek se quedaría (junto con cameos televisivos ocasionales, como él mismo) hasta ahora. Y aunque Trebek puede haber parecido una presencia más grande que la vida, era tan humano como todos los demás, como se ve en su batalla final contra el cáncer durante el último año y medio.

Trebek libró una larga batalla contra el cáncer

La muerte de Alex Trebek, aunque entristece, no es una sorpresa. En los primeros meses de 2019, según informó USA Today, Trebek anunció al mundo que le habían diagnosticado cáncer de páncreas en etapa 4:

"Al igual que otras 50,000 personas en los Estados Unidos cada año, esta semana me diagnosticaron con etapa 4 cáncer de páncreas. Ahora, normalmente, el pronóstico para esto no es muy alentador, pero voy a luchar contra esto y voy a seguir trabajando".

Alex Trebek as a smooth, hip 23-year-old hosting a show called Music Hop in 1963 on the CBC. pic.twitter.com/i3eKXvhH7s — Eric Alper �� (@ThatEricAlper) November 8, 2020

Alex Trebek agregó, con su ingenio característico: "Planeo superar las bajas estadísticas de tasa de supervivencia para esta enfermedad. ¡La verdad es que tengo que hacerlo! ¡Porque según los términos de mi contrato, tengo que presentar Jeopardy! ¡Por tres años más!".

A partir de ese momento, Alex Trebek compartió abiertamente cada paso de su batalla contra el cáncer con el público, impulsando tratamientos como la quimioterapia y superando el marcador de supervivencia de un año.

"Bromeé con mis amigos que el cáncer no me matará, los tratamientos de quimioterapia lo harán", explicó en 2020 a Good Morning America. "Hubo momentos de gran dolor, días en los que ciertas funciones corporales dejaron de funcionar y ataques repentinos y masivos de gran depresión que me hicieron preguntarme si realmente valía la pena luchar".

Lamentablemente, aunque la lucha de Alex Trebek fue valiente y superó las probabilidades de sobrevivir un año y medio después de su diagnóstico inicial, finalmente falleció debido a complicaciones de la enfermedad, rodeado de amigos y familiares en su casa, como te informamos en La Verdad Noticias.

El legado de Alex Trebek seguirá vivo y será recordado con cariño en todo el mundo.

