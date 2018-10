La tierna foto de la duquesa Meghan acariciando su pancita

Los reflectores han estado encima de esta hermosa pareja, pues desde que anunciaron la espera de su futuro bebé, ningún medio ni seguidor de los duques, ha querido perderse ni un solo detalle de esta gran noticia.

Meghan está sumamente orgullosa e ilusionada por su maternidad

Desde que se convirtió en miembro de la familia real, la duquesa de Sussex no ha dejado de sorprendernos con sus increíbles looks, y ahora que anunció su embarazo no dejamos de ver su mini “pancita”.

Aunque la bella Meghan apenas ha completado las 13 semanas de embarazo y aun no es tan visible su maternidad, esto no ha sido impedimento para la duquesa pueda sentir a su bebé y llenarlo de cariños, aun en su vientre.

Con gran ilusión se pudo captar a la duquesa pasando tiernamente sus manos alrededor de su pancita tratando de transmitirle todo su amor y buena energía de madre a su tan esperado bebé. Los medios no dudaron en fotografiarla mientras se encontraban en una reunión con surfistas de Australia.

Sin duda alguna, todos aquellos que seguimos a la pareja de futuros padres, compartimos su gran emoción.