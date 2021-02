¿La temporada 2 de One Punch Man llegará a Netflix?

Con 8.8 puntos de más de 100 mil votos, la serie de anime One Punch Man ha sido una de las mejores series de puntuación en IMDb en los últimos años. Sin embargo, hay bastantes años entre el lanzamiento de las diferentes temporadas.

La segunda temporada ya está completa y lanzada, pero tomó 4 años después del lanzamiento de la Parte 1. En este artículo puedes leer lo que sabemos hasta ahora sobre las noticias, el avance y la fecha de la temporada 2 de One Punch Man en Netflix.

¿De qué trata la historia de One Punch Man?

En un mundo de seres sobrehumanos, Saitama es un héroe único, capaz de derrotar a los enemigos de un solo golpe. Pero debido a que es solo un héroe en un mundo lleno de héroes, su vida es vacía y hueca: no recibe ningún respeto de nadie, está relajado en todas partes y encuentra la mayor parte de su vida fuera de ella.

Prácticamente el protagonista de One Punch Man es un héroe sin sentido y lo peor de todo es que perdió el cabello debido a un entrenamiento intenso. Estas son las aventuras de un héroe ordinario pero extraordinario. ¿Olvidamos mencionar que su anime está lleno de escenas de batalla?

Título: One Punch Man

Tipo: Serie

Año: 2015 (Parte 1) y 2019 (Parte 2)

Categorías: Animación, Acción, Comedia

Estudio: Madhouse (Parte 1) y JC Staff (Parte 2)

Ver: Netflix, Hulu y Crunchyroll

En Estados Unidos, la segunda temporada de One Punch Man ya es visible en Hulu. Actualmente no sabemos cuándo estará la temporada 2 de OPM en Netflix. Tan pronto como sepamos más sobre una segunda parte, se anunciará a través de La Verdad Noticias.

¿Tendremos tercera temporada?

One Punch Man tiene suficiente manga para una temporada 3

Desafortunadamente, no sabemos nada en este momento sobre el lanzamiento de una posible tercera temporada de la serie animada. Dado que han pasado 4 años entre las temporadas 1 y 2, no esperamos que se lance una posible tercera temporada de One Punch Man antes de 2022.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!