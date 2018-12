La talentosa bailarina Mariana Torres enfrenta un nuevo reto artístico

Para Marina Torres, Créssida Danza ha sido gran parte de su crecimiento como artista porque yo saliendo de su licenciatura de danza tuvo la oportunidad de venir a trabajar a la capital yucateca. “Yo soy de Mazatlán pero me vine a vivir a Mérida por trabajo desde hace dos años, y pues están padres los retos a los que nos hemos enfrentado, entonces para mí ha parte importantes en mi crecimiento como bailarina y creativamente.

Los integrantes de Créssida Danza están sumamente entusiasmados con este proyecto.

¿Qué sientes al participar en este proyecto?

La verdad al principio dije “Ay no, no manches”, luego en la mente del artista, suena un poco como cliché pensando “Eso no, es muy comercial”, pero dices bueno ¿por qué no? ¿Por qué no acercarnos al público de esa manera? Y también es divertido porque entonces abordas la danza desde tu propio lenguaje y eso también está padre porque también es un reto creativo coreográficamente.

¿Tú elegiste tu personaje?

No, a mí me tocó, me dijeron “Eres el rey ratón” y yo dije “siiiiii”, entonces yo soy el rey ratón y un compañero es el Cascanueces y aparte como nos llevamos muy bien y cuando nos tocó mostrar nuestra coreografía pues también como vimos que está divertida.

¿La están pasando bien en el montaje?

La verdad es que sí, nos hemos divertido mucho, aparte yo hago danza árabe con otra compañera y aparte soy parte de la coreografía de flores, del vals de las flores.

Mariana Torres conjuga belleza, talento y una exquisita vibra.

¿Recomiendas totalmente este espectáculo?

No hay que perdérselo porque hay cosas bien padres y personajes entrañables, como Clarita, la clásica Clarita, allá está el padre de azúcar, hay ratoncitos, entonces está muy divertida.

¿Qué mensajes le enviarías al público?

Los invitamos a ver “El Cascanueces” estilo contemporánea de Créssida Danza, una compañía local este 20 de diciembre a las 9 en el teatro Armando Manzanero, los boletos tiene n un costo de 100 pesos.

¿Cómo les fue en el Festival Yucatán Escénica?

Pues la verdad es que estamos muy contentos porque siempre tenemos una respuesta muy buena de la gente, que para mí es lo más lo más importante, que la gente también tenga acceso a ver otras ofertas culturales y el Festival Yucatán escénica es lo que proporciona. A ver el festival y había propuestas de todo tipo, muy artísticas, otras un poco teatrales, o más desde los biográfico, con imágenes, pero creo que de eso se trata, ahora está muy mezclada la danza contemporánea con el teatro, con la literatura, con la pintura, con lo visual.

Ricardo D. Pat