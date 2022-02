La supermodelo Naomi Campbell enseña por primera vez a su hija en redes sociales

Naomi Campbell, conocida por ser una de las seis supermodelos más importantes de la industria de la moda, por primera vez ha presentado a su hija en las redes sociales y los medios. La también actriz, empresaria y cantante anunció que se convirtió en madre en mayo de 2021, a los 50 años de edad.

Ahora, a sus 51 años, Naomi mostró a su primogénita como solo una modelo lo sabe hacer: en una portada para la revista Vogue. Campbell aparece en la revista en su edición británica sosteniendo en sus brazos a su pequeña, quien aún no se sabe cuál es su nombre ni quien es su padre biológico.

De igual manera, Naomi aclaró en su entrevista con British Vogue que su bebé no fue adoptada, pero no reveló cuál fue el método que usó para volverse mamá; ya que nunca se le vió embarazada, e incluso, semanas antes del nacimiento de la niña, Campbell apareció en la pasarela de la Semana de la Moda de París sin evidencia de embarazo.

La bebé actualmente tiene nueve meses de vida, y aunque la supermodelo se negó a dar más detalles sobre el nacimiento, afirmó que fue procreada por ella, así que muchos creen que la niña nació por maternidad subrogada o vientre de alquiler.

Asimismo, Naomi Campbell admitió que muy pocas personas de su amplio círculo de amigos y familiares sabían que planeaba convertirse en mamá. “Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que sabían que la estaba teniendo”, señaló.

“Pero ella es la bendición más grande que jamás podría imaginar. Es lo mejor que he hecho nunca”, afirmó la estrella de las pasarelas.

En otra parte de la entrevista, Naomi insistió en que todavía le encanta modelar, sin embargo, admitió que a medida que envejece se preocupa más por lo que ocurre en la pasarela. “Todavía lo disfruto, ¡pero es estresante!”, explicó.

“Porque tengo 51 años andando con chicas de 18. Es genial estar con estos jóvenes a mi edad, pero tengo que decir que en uno de los espectáculos dije: "¡Vamos, chicas! ¡Levanta tus pies! ¿Por qué caminas tan lento?”. Naomi agregó: 'Definitivamente siento que mi tiempo fue más alegre. ¡Sonreímos! Teníamos que mostrar nuestras personalidades".

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Naomi Campell es un ícono de la moda y considerada una de las mejores modelos de los 90s; pero ella siempre recuerda lo mucho que tuvo que trabajar para poder destacar en una industria donde la rechazaban por su color de piel:

“Hubo muchas veces en las que desfilaba en las pasarelas de moda, pero nunca me eligieron para las campañas publicitarias y me dolía, me dolía mucho”, explicó.