La serpiente blanca muerde de nuevo y nos transmite su metal

Con este trabajo, Whitesnake mantiene el esquema planteado en los anteriores discos “Good To Be Bad” (2008) y “Forevermore” (2011), fusionando los sonidos de toda su trayectoria, desde el sonido blusero oscuro inicios, pasando por su “etapa más americana”, incluyendo ciertas pinceladas acústicas.

“Flesh & Blood” es un trabajo dignísimo, con varias cimas de gran inspiración y que mantiene en alto y con orgullo el legado de Whitesnake.

De entrada es de celebrar que se mantengan los miembros que han acompañado a Mr. Coverdale en los años más recientes, es decir el baterista Tommy Aldridge (Black Oak Arkansas, Ozzy Osbourne), los guitarristas Joel Hoekstra (Night Ranger, Cher) y Reb Beach (Winger, Dokken), el bajista Michael Devin y el italiano Michele Luppi (Secret Sphere, Vision Divine) en teclados.

Debimos esperar ocho años para tener material nuevo original de la “Serpiente Blanca”.

Los principales compositores fueron David y los guitarristas Hoekstra/Beach, quienes supieron incluir todos los cliches acostumbrados en las recientes obras de la serpiente, riffs intensos, punteos heavys y hasta guitarra slide cuando es requerida.

Destacan ‘Good To See You Again’, un tema con mucha garra y empuje, ‘Gonna Be Alright’ (cuyo primer esbozo surgió de sus tiempos con Jimmy Page), ‘Hey You (You Made Me Rock)’ con un durísimo beat de batería y poderosas líneas de bajo, ‘Always & Forever’, melódica y agradable con una gran duelo de solos en la sección central, ‘When I Think Of You (Colour Me Blue)’, es la balada que trata de copiar lo logrado por ‘Is This Love’ sin lograrlo, ‘Can’t Do Right For Doing Wrong’ es un inspirador blues que la banda interpreta a la perfección. El primer sencillo ha sido ‘Trouble Is Your Middle Name’ con su introducción de sirenas policiales es un tema roquero donde los dos guitarristas complementan sus estilos.

‘Well I Never’ navega sobre un groove infeccioso, ‘Hear Of Stone’, un tema épico que recuerda la era con Vai, ‘Get Up’ inicio como un bólido con todo tipo de virguerías de guitarra, ‘After All’ incluye bellas con sus bellas guitarras acústicas y prepara todo para el gran final con ‘Sands Of Time’, temazo, realmente pegador.

Podría interesarte:

Geezer Butler, bajista de Black Sabbath da vida a un nuevo proyecto musical

La versión de lujo incluye 2 temas extras, para un total de 15, lo que demuestra que por creatividad estos músicos no pararon y están dispuestos a dejarse la piel en el escenario para presumirlas durante la correspondiente gira de apoyo. Un disco que creo vale mucho la pena incluir en nuestras respectivas colecciones.

Ricardo D. Pat