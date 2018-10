La serie de Yuri ya podría tener protagonista (VIDEO)

La moda de las bioseries continúa, y ahora es Yuri quien confirmó que sí contará su vida y será para el 2019 cuando el público pueda disfrutarla.

“Hay muchas cosas que viví con mi madre muy fuertes, con algunas parejas; no vengo a exhibirlos a ellos, porque es mi historia, no la de mis parejas, pero sí voy a decir la verdad, yo no tengo tapujos”, dijo la famosa cantante.

La cantante veracruzana aseguró que le encantaría que fuera Fernanda Castillo quien la interpretara en la bioserie, pues además de ser una excelente actriz tienen cierto parecido físico.

“Me encantaría que fuera ella, he visto su trabajo y es maravilloso, creo que mi vida jalará mucho rating, porque hay cosas que no conocen, no lo saben en los absoluto y eso que he sido un libro abierto, pero les puedo adelantar que si no me hubiera vuelto cristiana, no estaría platicándoles esto, viví cosas muy fuertes”, ahondó la intérprete de “La Maldita Primavera”.

Aunque todavía no hay una fecha de inicio de grabaciones, se sabe que será a principios del 2019, pues por ahora la cantante estará enfocada en su participación en la obra “Cats”, producción de Gerardo Quiroz.