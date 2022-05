La serie de Vicente Fernández protagonizada por Jaime Camil estará en TV Azteca

TV Azteca posiblemente ha conseguido los derechos para transmitir la serie de Netflix/Foto: Radiorama

La serie “El Rey, Vicente Fernández” es una producción realizada por Netflix y Caracol Televisión, que narrará la vida de “El Charro de Huentitán”. Hace poco se compartió el primer avance de este proyecto, el cual será protagonizado por el actor Jaime Camil y que cuenta con la aprobación de toda la familia Fernández.

Pero ahora, se ha revelado que esta serie autorizada de Vicente Fernández con Jaime Camil podría ser transmitida en televisión abierta mediante el canal de TV Azteca, aunque hasta ahora, solo es un rumor.

El experto en temas de espectáculos, Pablo Chagra, conocido por su canal de TikTok llamado “Chismillenial” compartió en sus redes sociales que además de ser parte del catálogo de Netflix, la serie también aparecerá en la señal de la televisora del Ajusco.

¿La familia de Vicente Fernández quiere competir con Televisa?

La serie de Netflix podría estar disponible en TV Azteca/Foto: El Heraldo

Cabe destacar que en caso de que la serie “El Rey, Vicente Fernández” sí sea transmitida en la señal de Azteca UNO, es posible que sea para competir contra Televisa, después de que la empresa estrenó la bioserie de don Vicente “El último rey: El hijo del pueblo”, la cual fue producida por Juan Osorio y protagonizada por Pablo Montero.

La producción del Canal de las Estrellas no fue autorizada por la familia Fernández, por lo que incluso iniciaron un proceso legal para que la serie no se transmitiera, pero desafortunadamente no lo consiguieron.

Y es que la serie de Televisa está basada en la biografía no autorizada de Vicente Fernández que realizó la periodista argentina, Olga Wornat. El propio charro antes de fallecer, dió autorización para que Netflix contara su historia, y no la televisora de San Ángel.

¿Cuándo se estrena en Netflix la serie de Vicente Fernández?

Acá entre nos ��, la bio serie ‘El Rey, Vicente Fernández’, llegará a Netflix muy pronto. pic.twitter.com/7YXuJcMmgn — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 28, 2022

Por ahora, Netflix no ha anunciado la fecha de estreno de la serie de don Vicente, aunque se espera que llegue a la plataforma de streaming durante este 2022. Por lo que en las siguientes semanas podremos saber si TV Azteca consiguió los derechos para transmitir “El Rey, Vicente Fernández”.

