La serie de Percy Jackson de Disney Plus ya está buscando a su actor principal

El autor de "Percy Jackson & the Olympians", Rick Riordan, anunció que la búsqueda de la estrella titular de la serie de Percy Jackson en Disney Plus ha comenzado, y te traemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

"El proceso de casting se encuentra ahora en sus primeras etapas, lo que significa que hemos convocado a las agencias de talentos para que un actor interprete a Percy Jackson". escribió en su sitio web.

Según Riordan, el equipo está buscando un actor que pueda "interpretar los 12 (edad)". El plan es hacer que el personaje envejezca a medida que la serie avanza a lo largo de sus cinco temporadas, como en los cinco libros en los que se basa.

Disney Plus anuncia audiciones para Percy Jackson

Riordan también señaló que se trata de una "búsqueda preliminar" y que queda un largo camino por recorrer antes de que se tomen decisiones en cuanto al protagonista de la serie de Percy Jackson y el resto del elenco.

La serie también busca elegir al personaje de Grover el sátiro y Annabeth Chase, hija de la diosa griega de la sabiduría y la guerra, Atenea. Sin embargo, esos procesos de audiciones aún no han comenzado. Riordan dijo que esas decisiones se basarán en la elección del protagonista.

En busca del elenco de serie de Percy Jackson

Logan Lerman dio vida a Percy Jackson en primera adaptación live action

Riordan también destacó que el casting no es específico de ninguna etnia y que "estamos buscando a la mejor persona que pueda encarnar al personaje que todos conocemos y amamos de los libros".

El equipo de casting seguirá la política de la compañía de Disney, que dice: "Estamos comprometidos con un casting diverso e inclusivo. Para cada papel, envíe artistas calificados, sin importar la discapacidad, el género, la raza y el origen étnico, la edad, el color, el origen nacional, orientación sexual, identidad de género".

Escrita por Riordan, Percy Jackson & the Olympians es una serie de cinco libros que sigue las aventuras de Percy Jackson, el hijo del dios griego del mar, Poseidón, mientras lucha contra las fuerzas del Titán Kronos.

Para ello, cuenta con sus aliados del Campamento Mestizo, un campamento de verano para semidioses. A lo largo de la serie, se encuentra con héroes y villanos de la mitología griega, incluidos el Minotauro, el Oráculo, Atlas, Daedalus, Hades, Zeus y Area, entre otros.

Los libros han vendido cientos de miles de copias y han generado varias series de libros secuelas y derivados. The Heroes of Olympus continúa la historia de Percy y sus amigos, y presenta a los romanos a los dioses griegos, mientras que The Kane Chronicles y Magnus Chase y los Dioses de Asgard se basan en las mitologías egipcia y nórdica, respectivamente.

Esta no será la primera vez que se retrata a Percy Jackson en live action. Logan Lerman interpretó al héroe en Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief y su secuela, Percy Jackson: Sea of Monsters. Ambos tuvieron un éxito moderado en la taquilla, pero recibieron críticas mixtas por desviarse de los libros lo que llevo al proyecto de la serie de Percy Jackson.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.