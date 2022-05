La serie de "Obi-Wan Kenobi" será parecida a Joker y Logan, según la directora.

Los fanáticos de Star Wars están impacientes por ver Obi-Wan Kenobi, y a pocos días de que la serie sobre el legendario personaje arribe a Disney Plus, miles de teorías y conjeturas sobre lo que veremos en pantalla han llenado la Internet.

Pues resulta que ahora la misma directora de la serie, Deborah Chow, es quien comparó la próxima emisión de Star Wars con nada más y nada menos que Joker y Logan, dos películas que sin duda alguna dieron mucho de qué hablar cuando llegaron a los cines.

La serie Obi-Wan Kenobi en Disney Plus, que se estrena este mes, tiene lugar en la brecha entre Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith y Star Wars: Episodio IV – A New Hope, y sigue los pasos del maestro Jedi más querido en la saga de la Guerra de las Galaxias.

¿Qué dijo la directora de la serie "Obi-Wan Kenobi"?

“Creo que lo que más me entusiasmó fue tener la oportunidad de hacer una historia basada en personajes, de una manera similar, es un tono diferente, pero algo como Joker o Logan, donde sacas un personaje de una gran franquicia y luego realmente tienes tiempo y profundizas mucho más en el personaje. Eso me pareció muy emocionante de hacer en Star Wars”, dijo Chow, según con las declaraciones obtenidas por Total Film

La Verdad Noticias informa que Joker y Logan se suman a diversas comparaciones hechas por la directora de la serie Obi-Wan Kenobi, quien previamente dijo que se vio influenciada enormemente por “westerns descarnados y poéticos” como "El Asesinato de Jesse James por el Cobarde Robert Ford" (2007) y "La Propuesta" (2005).

Star Wars tomó inspiración del gran Akira Kurosawa

De igual manera, hizo un guiño al mundialmente conocido director Akira Kurosawa, cuya obra fue de gran inspiración para George Lucas y la creación de la saga Star Wars tal y como lo conocemos.

“Me encanta Kurosawa. Para mí existe una fuerte correlación entre los Jedi y los Ronin, especialmente en este periodo en el que todos los Jedi son perseguidos. Me fijé en lo que debes hacer si eres el último samurái. Eres más que un simple guerrero. También hay mucho código ético que lo acompaña, en un mundo que ha cambiado mucho. Eso tuvo un efecto muy grande en lo que intentamos hacer”, dijo Chow el mes pasado también a Total Film.

