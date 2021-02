La serie de Marvel para Disney+ “Loki” ya tiene fecha de estreno

Marvel ha demostrado que esta nueva era digital y de confinamiento no pueden contra sus producciones, y por ello el reciente estreno de WandaVisión ha roto con todos los niveles de audiencia, aun siendo vista en una plataforma paga.

Disney+ y Marvel esperan seguir esta misma fórmula con las series que le continúan a la de Scarlet Witch, y una de ellas será Loki, donde vemos al hermano de Thor en su propia aventura.

Recientemente se ha revelado la fecha de estreno, y afortunadamente será este mismo año, específicamente el 11 de junio, por lo que tendremos un año muy cargadito en cuanto a Marvel se refiere.

Loki será la tercera serie de Marvel para la plataforma de Streaming, después de Wanavision y The Falcon and The Winter Soldier.

¿De que tratará “Loki” en Disney+?

No se han revelado muchos detalles de este proyecto, sin embargo, lo que sí se sabe es que estará ambientada después de los hechos ocurridos en Avengers: Endgame (Similar a como lo vemos en WandaVision actualmente).

Sabemos que Loki pudo escapar de su arresto después de tomar el Teseracto que dejó Tony Stark en su viaje al pasado, por lo que seguramente la trama irá por esta línea.

En el trailer se observa que el dios nórdico viaja a otra realidad con diferentes desafíos y aventuras.

Otra teoría que hay con respecto a la serie es que Loki engañó a todos con su muerte en Infinity War, por lo que podría ser que la serie de explicaciones al respecto. Por lo pronto habrá que esperar hasta el 11 de junio para obtener respuestas.

