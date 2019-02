La serie de Loki será escrita por un guionista de "Rick & Morty"

Loki, interpretado por el actor Tom Hiddleston se ha convertido en uno de los villanos de Marvel más famosos y probablemente el más querido por los fans, incluso mucho más que su hermano y protagonista “Thor” (Chris Hemsworth) por lo que su muerte en “Avengers: Infinity War” a manos de Thanos, fue un golpe muy duro para todos sus fans.

Aunque este no fue el fin del carismático villano, pues una serie basada en él se confirmó para “Disney+” y ya se sabe quién será el encargado de escribirla.

¿Quién escribirá la serie de Loki?

Tom Hiddleston, Michael Waldron

Se trata del famoso guionista Michael Waldron, quien es conocido por ser responsable de múltiples y exitosos proyectos, siendo uno de los más destacados, la aclamada serie animada para adultos “Rick & Morty”.

Ahora se confirmó que el talentoso escritor se encargará de escribir el episodio piloto de la serie, así como también fungirá como creador y productor ejecutivo, por lo que podemos esperar que esta esperada serie tenga un tono serio, cómico y amargo como en “Rick & Morty”.

Tom Hiddleston

Aunque la serie ya está confirmada aún no se sabe el título oficial ni la fecha del estreno, aunque ya se especula que tipo de trama tendrá, donde una de las teorías más comentadas es que Loki tendrá viajes en el tiempo, donde cometerá sus malvados crímenes alterando sucesos de la historia para su propio beneficio, y esta podría ser la más probable, pues en los cómics es habitual que Loki haga travesuras como esta en su versión original y en otras alternas, como “Kid Loki” quien actualmente regresó y está a cargo del grupo “Asgardians of the galaxy”.

Asgardians of the galaxy